Pernambuco liderou crescimento econômico do Brasil no início de 2026, segundo Banco Central

De acordo com o governo, estado registrou alta de 8,1% no indicador do Banco Central e se consolidou como o segundo maior gerador de vagas na construção civil do país

Pernambuco alcançou alta de 8,1% no acumulado entre janeiro e março (Foto: Divulgação/Secom)

Pernambuco registrou o maior crescimento econômico do Brasil no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Banco Central (BC), divulgados nesta quarta-feira (20).

Segundo o levantamento, o estado apresentou alta de 8,1% no acumulado até março, em comparação com o mesmo período do ano passado. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com o governo estadual, o desempenho de Pernambuco foi impulsionado pela indústria da transformação e pelo comércio varejista, que cresceram 29,6% e 12,9%, respectivamente, no primeiro trimestre deste ano. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na avaliação da governadora Raquel Lyra, o resultado mostra que o estado “voltou a crescer”. “Nosso compromisso é seguir trabalhando para gerar mais emprego, mais renda e mais dignidade para o povo pernambucano em todas as regiões. A gente tem feito investimentos importantes em infraestrutura, atraído novos empreendimentos e criado um ambiente de confiança para quem quer investir e gerar oportunidades em Pernambuco”, declarou a governadora.

De acordo com o Governo de Pernambuco, outro fator que impulsionou o desempenho da atividade econômica foi o crescimento sustentado da construção civil ao longo de mais de um ano, acompanhado da expansão do emprego formal. O Executivo estadual afirma que o estado é o segundo que mais gera empregos no país no setor, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, referentes ao período de março de 2025 a março de 2026.

Conforme a gestão, houve crescimento de 20% no estoque de empregos da construção civil no fechamento do primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, com a geração de 19.418 postos de trabalho. No segmento de obras de infraestrutura, divisão da construção civil, o aumento foi de 70%, com 7.860 empregos gerados.

“É importante destacar que esse crescimento teve início em 2024 e vem ocorrendo de forma sustentável desde então. Agora, já no início de 2026, estamos colhendo resultados ainda melhores, fruto das ações adotadas pela gestão da governadora Raquel Lyra desde o início do mandato para estimular a economia”, disse o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques.