Parnamirim é o bairro com aluguel mais caro do Recife e entre os dois mais valorizados do Nordeste, diz índice FipeZap

Segundo índice FipeZap, divulgado em março deste ano, o metro quadrado no Parnamirim custa R$ 75,90; o bairro divide primeira colocação entre os mais caros do Nordeste

Bairro do Parnamirim, na Zona Norte do Recife (Peu Ricardo/Arquivo DP)

O bairro do Parnamirim, na Zona Norte, teve o aluguel mais caro do Recife no mês de fevereiro, segundo o índice FipeZap, divulgado em março deste ano. Com metro quadrado médio no valor de R$ 75,90, o logradouro empata na posição de bairro mais caro do Nordeste com Ponta d’Areia, em São Luís do Maranhão.

De acordo com os dados, o aluguel no Parnamirim registrou valorização de 31,2% nos últimos 12 meses. Mensalmente divulgado, índice FipeZap é realizado com base nos preços de aluguéis de 56 cidades brasileiras anunciados na internet.

Dentre os municípios, o Recife apresentou o quarto aluguel mais caro do país, com metro quadrado custando, em média, R$ 62,29. A capital pernambucana só ficou atrás de Barueri (71,40), Belém (63,79) e São Paulo (63,28).

Confira a lista dos aluguéis mais caros do Recife:

Parnamirim (R$ 75,9 por m²)



Pina (R$ 72,4 por m²)



Boa Viagem (R$ 65,1 por m²)



Tamarineira (R$ (64,5 por m²)



Graças (R$ 64,1 por m²)



Espinheiro (R$ 60,4 por m²)



Madalena (R$ 58,3 por m²)



Casa Amarela (56,5 por m²)



Imbiribeira (56 por m²)



Cordeiro (34,9 por m²)

Compra

Na última quarta-feira (1), a Fipezap também divulgou os valores para compra correspondentes ao mês de março. No ranking nacional, o preço médio para venda no Recife é o vigésimo mais caro, com metro quadrado no valor de R$ 8.568,00.

Os dados também confirmam a valorização do Parnamirim, com metro quadrado à venda por R$ 9.528 /m², com leve desvalorização de 1,2% nos últimos 12 meses. Boa Viagem é o segundo bairro mais caro para compra de imóveis (R$ 9.377/m²), com valorização de 5,5% no mesmo período.

