Segundo índice FipeZap divulgado em março deste ano, aluguel do Recife só perde para Barueri, São Paulo e Belém

Recife tem quarto aluguel mais caro do Brasil, diz índice FipeZap (Rafael Vieira/DP Foto)

O Recife tem o quarto aluguel mais caro do Brasil, segundo o último índice FipeZap, divulgado em março deste ano. Com metro quadrado médio no valor de R$ 62,29, a capital pernambucana só ficou atrás de Barueri (71,40), Belém (63,79) e São Paulo (63,28).

Mensalmente divulgados, os dados correspondem à média dos aluguéis anunciados nas cidades brasileiras em fevereiro. Para se ter uma ideia, o valor médio do aluguel no Recife é superior ao de bairros nobres como Mucuripe, o mais caro de Fortaleza, cujo metro quadrado custa R$ 52,7.

Na capital pernambucana, o bairro do Parnamirim, na Zona Norte, tem o aluguel mais caro (75,9), com valorização de nada menos do que 31,2% nos últimos 12 meses. Ele é seguido por Pina (72,4), Boa Viagem (65,1) e Tamarineira (64,5).

Confira a lista dos aluguéis mais caros do Recife:

Parnamirim (R$ 75,9 por m²)

Pina (R$ 72,4 por m²)

Boa Viagem (R$ 65,1 por m²)

Tamarineira (R$ (64,5 por m²)

Graças (R$ 64,1 por m²)

eSPINHEIRO (R$ 60,4 por m²)

Madalena (R$ 58,3 por m²)

Casa Amarela (R$ 56,5 por m²)

Imbiribeira (R$ 56 por m²)

Cordeiro (R$ 34,9 por m²)

Compra

Na última quarta-feira (1), a Fipezap também divulgou os valores para compra correspondentes ao mês de março. No ranking nacional, o preço médio para venda no Recife é o vigésimo mais caro, com metro quadrado no valor de R$ 8.568,00.

A cidade com os valores de compra mais valorizados do país é Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com metro quadrado custando R$ 15.146,00. No Nordeste, também é mais caro comprar um imóvel em Maceió (R$ 9.807/m²) e Fortaleza (R$ 9254 /m²).