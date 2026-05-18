Produtos da Ypê são recolhidos pelo Procon-PE em estabelecimentos do Recife

Segundo a Associação Pernambucana de Supermercados (Apes) setor não teve prejuízo, pois produtos serão substituídos por itens liberados

Mais de 100 produtos da Ypê foram recolhidos pelo Procon-PE em supermercados do Recife (Foto: Dalila Barreto/Procon-PE)

A suspensão de 23 produtos Ypê determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) gerou mobilização de retirada de itens das prateleiras e substituição por produtos liberados. No Recife, no último dia 8 de maio, o Procon Pernambuco recolheu 100 itens da marca, na Zona Norte do Recife e no bairro de Santo Amaro, que pertenciam aos lotes suspensos pelo órgão federal.

Em resposta ao Diario, a Associação Pernambucana de Supermercados (Apes) informou que a ação não gerou perdas para o setor de supermercados do estado, pois os lotes recolhidos serão substituídos por produtos liberados para o consumo ou ressarcidos.

Segundo a Apes, a substituição pode ser realizada por produtos da mesma marca, de lotes liberados e não há um controle sobre quais estabelecimentos optaram por não seguir com a Ypê após o ressarcimento.

A Associação destacou ainda que desde o decreto de suspensão da comercialização dos itens pela Anvisa, orientou seus associados sobre as determinações da norma. “Também repassamos informações para serem dadas ao consumidor, caso os mesmos retornem às lojas com os itens para troca. Essa troca deve ser feita diretamente com a indústria, ficando o ponto de venda isento dessa responsabilidade de logística reversa”, alerta.

A suspensão da Anvisa ocorreu devido ao risco de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em detergentes, lava-roupas e desinfetantes fabricados na unidade de Amparo, em São Paulo. A suspensão atinge lotes com número final 1 nas embalagens.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Ypê para saber se a empresa já sente o impacto econômico da crise, mas até o momento, não obteve resposta.



Orientações para o consumidor

A associação orienta que os consumidores que compraram os produtos do lote contaminado entrem em contato com o Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC) da Ypê para orientações sobre recolhimento, troca ou ressarcimento dos itens.

Não é recomendado que os consumidores continuem utilizando o produto, pois a medida foi tomada por risco sanitário, incluindo possibilidade de contaminação microbiológica.



Suspensão de produtos pelo Procon-PE

A ação do Procon-PE identificou irregularidades em mais de 100 itens da marca, que pertenciam aos lotes suspensos pela Anvisa. De acordo com o órgão, os produtos foram imediatamente recolhidos e retirados das prateleiras para garantir a segurança dos consumidores pernambucanos.

Segundo o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, a fiscalização busca assegurar que os produtos suspensos não continuem sendo comercializados no estado.

“Nosso compromisso é proteger o consumidor pernambucano. Assim que tivemos conhecimento da suspensão dos produtos pela Anvisa, iniciamos as fiscalizações para garantir que os itens fossem retirados imediatamente das prateleiras e não oferecessem riscos à população”, destacou.

