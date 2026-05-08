Ypê: Saiba como descobrir contaminação de produtos da marca
Os produtos afetados são os com número de lote terminado em "1"
Publicado: 08/05/2026 às 18:03
Produtos Ypê sofreram determinação da Anvisa (Divulgação/YPÊ)
Após a determinação de recolhimento de lotes específico de produtos da marca Ypê pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na ultima quinta-feira (7), os consumidores devem redobrar a atenção e verificar as informações presentes nas embalagens dos itens.
A medida atinge os produtos com número de lote terminado em “1”. A orientação para os consumidores é que verifiquem as informações no rótulo, geralmente localizado no verso ou no fundo da embalagem, próximo à data de fabricação e validade. Caso o código final seja diferente, o uso do produto está liberado.
Os consumidores que possuírem produtos com os lotes afetados devem interromper o uso imediatamente, evitar o manuseio, isolar o item e manter a embalagem, que serve como comprovante para eventual troca ou reembolso.
A recomendação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, através do site ou do telefone 0800 1300 544, para orientações sobre o recolhimento. O horário de atendimento via telefone e de retorno no site é das 9h às 17h, de segunda a sexta, exceto feriados.
A Anvisa reforça ainda que, em caso de sintomas adversos após o uso dos produtos, o consumidor deve procurar atendimento médico e comunicar o caso à vigilância sanitária local.
O órgão também orientou que vigilâncias sanitárias estaduais e municipais intensifiquem a fiscalização para evitar a circulação dos produtos, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
Lista de produtos afetados:
· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
· LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ
· LAVA LOUÇAS YPÊ
· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
· LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE
· LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN
· LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR
· LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO
· TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM
· LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ
· LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA
· DESINFETANTE BAK YPÊ
· DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL
· DESINFETANTE PERFUMADO ATOL
· DESINFETANTE PINHO YPE
· LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT
DECISÃO
Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de risco de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, um microrganismo que pode causar infecções, principalmente em pessoas com a saúde mais vulnerável, como imunossuprimidos, idosos e recém-nascidos.
Segundo do jornal O Globo, a Ypê já estava sob monitoramento da Anvisa desde novembro do ano passado, quando foi detectada a presença da mesma bactéria em três variedades de sabão líquido para lavar roupas.
Em nota, a empresa informou que está colaborando com as autoridades e realizando análises técnicas complementares, reafirmando o compromisso com a qualidade e a segurança de seus produtos.
Leia a nota completa da YPÊ:
"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.
A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível.