Ypê: Saiba como descobrir contaminação de produtos da marca

Os produtos afetados são os com número de lote terminado em "1"

Produtos Ypê sofreram determinação da Anvisa (Divulgação/YPÊ)

Após a determinação de recolhimento de lotes específico de produtos da marca Ypê pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na ultima quinta-feira (7), os consumidores devem redobrar a atenção e verificar as informações presentes nas embalagens dos itens.

A medida atinge os produtos com número de lote terminado em “1”. A orientação para os consumidores é que verifiquem as informações no rótulo, geralmente localizado no verso ou no fundo da embalagem, próximo à data de fabricação e validade. Caso o código final seja diferente, o uso do produto está liberado.

Os consumidores que possuírem produtos com os lotes afetados devem interromper o uso imediatamente, evitar o manuseio, isolar o item e manter a embalagem, que serve como comprovante para eventual troca ou reembolso.

A recomendação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, através do site ou do telefone 0800 1300 544, para orientações sobre o recolhimento. O horário de atendimento via telefone e de retorno no site é das 9h às 17h, de segunda a sexta, exceto feriados.

A Anvisa reforça ainda que, em caso de sintomas adversos após o uso dos produtos, o consumidor deve procurar atendimento médico e comunicar o caso à vigilância sanitária local.

O órgão também orientou que vigilâncias sanitárias estaduais e municipais intensifiquem a fiscalização para evitar a circulação dos produtos, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Lista de produtos afetados:

· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE

· LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ

· LAVA LOUÇAS YPÊ

· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE

· LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE

· LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN

· LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR

· LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN

· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR

· LAVA ROUPAS LÍQUIDO

· TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS

· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC

· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA

· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN

· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS

· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT

· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM

· LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ

· LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA

· DESINFETANTE BAK YPÊ

· DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL

· DESINFETANTE PERFUMADO ATOL

· DESINFETANTE PINHO YPE

· LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT

DECISÃO

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de risco de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa, um microrganismo que pode causar infecções, principalmente em pessoas com a saúde mais vulnerável, como imunossuprimidos, idosos e recém-nascidos.

Segundo do jornal O Globo, a Ypê já estava sob monitoramento da Anvisa desde novembro do ano passado, quando foi detectada a presença da mesma bactéria em três variedades de sabão líquido para lavar roupas.

Em nota, a empresa informou que está colaborando com as autoridades e realizando análises técnicas complementares, reafirmando o compromisso com a qualidade e a segurança de seus produtos.

Leia a nota completa da YPÊ:

"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.

A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível.