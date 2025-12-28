Procon-PE realizou 40 mil atendimentos em 2025

Balanço da atuação do órgão de defesa ao consumidor em 2025 aponta ainda que mais de dois mil estabelecimentos foram vistoriados

Procon-PE fiscaliza estabelecimentos e apreende produtos vencidos e bebidas irregulares (Divulgação/Procon-PE)

O Procon Pernambuco encerrou 2025 ampliando fiscalizações, atendimentos e operações de controle em todo o estado. Vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, o órgão realizou cerca de 40 mil atendimentos, que incluem abertura de reclamações formais, consultas, orientações técnicas e recebimento de denúncias. A capilaridade da atuação foi sustentada por uma rede de aproximadamente 50 unidades descentralizadas, distribuídas entre a Região Metropolitana, o interior e o arquipélago de Fernando de Noronha.

Um dos eixos de maior impacto econômico foram os mutirões de renegociação de dívidas, realizados em diversas regiões do estado. As ações permitiram descontos que chegaram a 97% sobre valores em atraso, funcionando como instrumento de recomposição de renda das famílias e de redução da inadimplência, em um contexto de crédito mais restritivo.

“O Procon-PE reforça, mais uma vez, seu compromisso permanente com a defesa e a proteção dos consumidores. Ao longo deste período, intensificamos nossas ações de fiscalização, ampliamos a presença nas ruas e atuamos com agilidade diante das denúncias recebidas diariamente. Nosso objetivo é garantir que todos os cidadãos tenham seus direitos respeitados e que o mercado funcione de forma mais justa e segura. Seguiremos vigilantes, aprimorando nossos serviços e fortalecendo as políticas de proteção ao consumidor em Pernambuco”, disse o secretário Executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo.

Fiscalização em estabelecimentos

Na frente de fiscalização, o Procon-PE vistoriou mais de 2 mil estabelecimentos em 2025. As operações se concentraram em setores sensíveis ao bolso e à segurança do consumidor, como combustíveis, alimentos, pneus e bebidas alcoólicas.

Entre as iniciativas de maior alcance esteve a Operação Abastecimento Seguro, realizada em parceria com o Ministério Público de Pernambuco, Polícia Civil, Polícia Militar, Ipem-PE e Secretaria da Fazenda. Segundo o órgão, a ação percorreu postos de combustíveis no Agreste, Sertão e Região Metropolitana do Recife, verificando qualidade do produto, regularidade das bombas e clareza na exposição de preços — pontos críticos para a concorrência e a transparência no setor.

Outras operações incluíram a verificação da regularidade de pneus comercializados na RMR e fiscalizações em bares e depósitos de bebidas, com foco na identificação de produtos adulterados, como bebidas alcoólicas com metanol, reforçando a atuação preventiva na área de saúde pública.

Pesquisa de preços

Além das ações de campo, o Procon-PE manteve um calendário permanente de pesquisas de preços. Segundo o órgão, esta é uma ferramenta considerada estratégica para orientar o consumidor e coibir abusos em períodos de alta demanda. Foram monitorados itens da cesta básica, medicamentos, pescados na Semana Santa, além de produtos sazonais ligados ao Dia das Mães, São João, Dia dos Pais, Material Escolar, Black Friday e Cesta Natalina.

Saiba como realizar denúncias

O Procon-PE mantém canais permanentes de atendimento ao público por meio do telefone 0800 282 1512, do e-mail [email protected], da sede no bairro de Santo Antônio, no Recife, e das unidades conveniadas espalhadas pelo estado.

