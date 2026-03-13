Postos de gasolina notificados por aumento indevido de preços estão passíveis de multa, diz Procon PE

Órgãos de defesa do consumidor ainda poderão acionar o Ministério Público para aplicar sanções severas a estabelecimentos que lesarem a economia popular

Aumento combustível (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

Postos de combustíveis notificados pelo Procon Pernambuco após suspeita de aumento indevido no preço da gasolina têm prazo de um dia útil para apresentar documentos que justifiquem o reajuste.

Caso não comprovem que o aumento foi legítimo, os estabelecimentos podem sofrer multas aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor.

Mais de 40 estabelecimentos foram notificados pelo órgão estadual com a fiscalização começou na quarta (11) e quinta-feira (12). A ação teve como objetivo verificar se os postos ou refinaria repassaram aumentos aos consumidores sem que houvesse, de fato, aumento no custo de compra do combustível.

Segundo o secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, as equipes estão nas ruas analisando a cadeia de comercialização.

“Caso seja constatado que esses postos de combustível tenham repassado indevidamente esse aumento para os consumidores, ou mesmo as refinarias, eles podem ser penalizados com multas”, afirmou.

De acordo com o secretário, o prazo de um dia para apresentação da documentação busca dar uma resposta rápida à situação e reduzir possíveis prejuízos aos consumidores. Ele também destacou que os documentos solicitados devem comprovar o valor de compra do combustível nos últimos dias. “O prazo é um dia para eles apresentarem essa documentação que deve ser até 15 dias atrás”.

Segundo Araújo, diversas empresas já começaram a enviar os documentos solicitados pelo órgão. “Recebendo essa documentação, vamos analisar todos esses fatores e verificar se houve uma violação ao código de defesa do consumidor e consequentemente aplicar as penalidades cabíveis.”

Caso os documentos apresentados pelos postos não comprovem o aumento, o estabelecimento será multado. "Para definir o valor da multa, o Procon-PE vai aferir o ganho feito, o ganho por essas empresas, o prejuízo que tenha causado aos consumidores e o porte da empresa,”, explicou o secretário.

Segundo Araújo, dentro da competência administrativa do órgão, a principal punição é a aplicação de multa, mas a situação pode avançar para outras esferas caso haja indícios de crime.

“Caso se configure algum tipo de crime contra a ordem econômica, crime contra relações de consumo, nós podemos encaminhar o processo ao Ministério Público e o Ministério Público faz a apuração e aplica outras sanções na esfera penal”, explicou Araújo.

O que diz o Código do Consumidor

De acordo com o advogado especializado em Direito Civil e do Consumidor, Pedro Bento Neto, aumentar preços sem justificativa pode ser considerado prática abusiva.

“O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece limites claros para a formação e alteração de preços no mercado de consumo. O artigo 39, inciso X, prevê expressamente que constitui prática abusiva elevar o preço de produtos ou serviços sem justa causa”, explicou.

Segundo ele, reajustes são permitidos, desde que exista motivo econômico comprovado. “Na prática, isso significa que o fornecedor até pode reajustar valores, mas precisa demonstrar fundamento econômico legítimo, como aumento de custos na cadeia de fornecimento, elevação do preço repassado por distribuidoras ou alterações decorrentes da política de preços da Petrobras, por exemplo.”

Ainda de acordo com o advogado, “quando o aumento ocorre sem correspondência com fatores objetivos de mercado, apenas por especulação ou antecipação de um possível reajuste futuro, pode-se caracterizar a chamada elevação sem justa causa”.

Como o consumidor pode denunciar

O advogado orienta que consumidores que perceberem aumentos suspeitos devem guardar comprovantes de abastecimento e formalizar denúncia.

“A primeira atitude deve ser registrar e documentar a situação, guardando comprovantes de abastecimento, notas fiscais ou recibos, pois esses documentos podem servir como prova caso haja necessidade de apuração posterior.”

Ele também recomenda procurar órgãos de fiscalização. “Em seguida, é recomendável que o consumidor formalize uma denúncia junto aos órgãos de fiscalização, como o Procon Pernambuco. Também é possível comunicar o fato ao Ministério Público de Pernambuco, sobretudo quando houver indícios de prática reiterada ou impacto coletivo relevante”.

Consumidores que identificarem possíveis irregularidades podem registrar denúncia junto ao Procon-PE pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 282 1512.