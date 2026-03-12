Alta da gasolina: Procon autua mais 10 postos de combustíveis no Recife por preços abusivos

Os estabelecimentos, que antes tinham vinte dias, agora terão prazo de três dias para apresentar defesa ao órgão de defesa do consumidor

Procon Recife recebe denúncias de alta no valor de combustíveis no segundo dia de fiscalização (Foto: Divulgação Procon Recife)

No segundo dia de fiscalização, o Procon Recife autuou mais 10 postos de combustíveis na capital pernambucana nesta quinta-feira (12), após denúncias de consumidores sobre aumentos considerados irregulares - uma vez que não houve qualquer aumento recente de combustíveis aplicado pela Petrobras em suas refinarias. Esses estabelecimentos, que antes tinham vinte dias, agora terão prazo de três dias para apresentar defesa ao órgão de defesa do consumidor.

Durante as inspeções, os fiscais encontraram o litro da gasolina variando entre R$ 7,49 e R$ 7,55. No primeiro dia da operação, um posto chegou a comercializar o combustível por R$ 7,78. De acordo com o Procon, os estabelecimentos autuados não apresentaram documentação que justificasse o aumento de preços.

Segundo o Procon, as fiscalizações, que iniciaram na quarta-feira (11), buscam verificar a formação de preços e possíveis reajustes injustificados nas bombas. Consumidores relataram majoração nos valores em postos localizados nos bairros de Campo Grande, Beberibe, Arruda, Fundão, Casa Amarela, além de estabelecimentos nas avenidas Abdias de Carvalho e Caxangá, e no bairro da Iputinga.

Após o prazo de defesa, o Procon Recife irá analisar a documentação apresentada pelos postos. Caso sejam confirmadas irregularidades, poderão ser aplicadas sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Procon Recife deverá continuar monitorando o mercado de combustíveis na capital nos próximos dias. O órgão pretende garantir maior transparência na formação de preços e evitar práticas consideradas abusivas contra os consumidores.

Denúncia

Consumidores que identificarem possíveis irregularidades podem registrar denúncia junto ao Procon Recife pelo site oficial (procon.recife.pe.gov.br), pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 281 1311.

