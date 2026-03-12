Procon-PE notifica 40 estabelecimentos do estado por alta dos combustíveis

As notificações ocorreram nesta quarta (11) e quinta (12). As inspeções se intensificaram , chegando também às distribuidoras no Porto de Suape

Procon fiscaliza postos de combustível em Pernambuco (Dalila Barreto)

O Procon Pernambuco intensificou a fiscalização em postos de combustíveis, nesta quinta-feira (12), com ações que também chegaram às distribuidoras localizadas no Porto de Suape. As inspeções começaram na quarta-feira (11), após o aumento no preço dos combustíveis em toda a Região Metropolitana do Recife. Nos dois dias de fiscalização, cerca de 40 notificações foram emitidas para estabelecimentos, entre postos e distribuidoras.

A operação foi motivada por denúncias de consumidores sobre reajustes expressivos no valor da gasolina. Em alguns postos, o litro passou a ser vendido entre R$ 7,45 e R$ 7,49, depois de ter registrado média de aproximadamente R$ 6,66 na semana anterior, de acordo com levantamentos de mercado.

Os locais notificados terão prazo para apresentar ao órgão as notas fiscais de compra dos combustíveis referentes aos últimos 15 dias, com o objetivo de comprovar se os reajustes aplicados têm justificativa.

O secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, ressaltou que a atuação do Procon busca garantir maior transparência no mercado e coibir abusos.

“Estamos ampliando as fiscalizações não apenas nos postos, mas também nas distribuidoras, para acompanhar toda a cadeia de comercialização dos combustíveis. O objetivo é verificar se os reajustes estão sendo aplicados de forma correta e assegurar que o consumidor pernambucano não seja prejudicado por aumentos indevidos”, destacou.

Denúncias

Consumidores que identificarem possíveis aumentos irregulares nos preços podem denunciar ao Procon-PE através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 282 1512.