Obras do terminal intermodal do Aeroporto do Recife devem ser iniciadas em março

Obras do terminal intermodal do Aeroporto do Recife devem ser concluídas em 2027 (Foto: Wesley D'Almeida/Mpor))

As obras do terminal intermodal no Aeroporto do Recife devem iniciar em março deste ano. A informação foi dada durante visita técnica de autoridades ao local nesta quinta-feira (15). A estrutura deve melhorar a mobilidade no local e oferecer mais conforto para os passageiros.

Com um investimento previsto de R$ 60 milhões da Aena, empresa responsável por administrar o aeroporto recifense, o local deve integrar o acesso a ônibus urbanos, táxis, transporte por aplicativo e veículos particulares. Além de organizar o fluxo de passageiros que embarcam e desembarcam no aeroporto, as obras do intermodal também contam com ciclovias e qualificação do entorno.

O diretor-geral da concessionária Aena Brasil, Joaquín Rodríguez, detalhou que em março será feita a assinatura do contrato para início das obras do terminal, que iniciarão na sequência. “A expectativa é que no segundo semestre ocorram as etapas mais relevantes das obras. A gente pretende inaugurar esse terminal intermodal no final de 2027. A obra deve ser entregue em um prazo de 18 meses”, disse.

Segundo Rodríguez, o objetivo da Aena é de trazer melhor experiência aos passageiros. “No intermodal, o passageiro terá mais conforto para fazer a troca de meios de transporte quando chegar ao aeroporto. Do ponto de vista de qualidade e experiência, o passageiro vai ganhar muito”, disse.

Durante a vistoria do espaço, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que o terminal faz parte de um plano de investimentos no aeroporto de mais de R$ 600 milhões nos próximos cinco anos. “As obras vão transformar o aeroporto no Recife em um hub do desenvolvimento da região metropolitana. Além de gerar emprego e renda, isso vai ser fundamental para a economia da cidade e da região metropolitana”, afirmou.

Obras integradas

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), destacou que, além das obras do intermodal, duas obras de área públicas também serão feitas. “A recuperação da Praça Ministro Salgado Filho, que é um jardim de Burle Marx e conta com um comitê de preservação da memória histórica que precisa aprovar essa intervenção. Vai ser feito o restauro da praça e já está sendo construída a ciclovia da Mascarenhas de Morais, pela Aena, que vai fazer 60% da obra e os outros 40% quem vai continuar é a prefeitura com contrato de execução direta do município”, exemplificou o prefeito.

Ainda de acordo com João Campos, outra obra que deve ampliar a mobilidade na região do aeroporto é a ponte que ligará os bairros de Areias e Imbiribeira, conectando a Avenida Recife à Avenida Mascarenhas de Morais, prevista para ser inaugurada em março.

