Recife ganha parque para tentar amenizar impactos das chuvas na Zona Oeste

Espaço funciona como área de lazer e integração social para os moradores do bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife, além de aparelho de retenção de águas da chuva, amenizando alagamentos e enchentes

Parque do Barro, na Zona Oeste, pode ser usado ara o lazer e receberá água da chuva para evitar alagamentos no entorno (Marina Torres/DP)

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta quarta (7), o Parque Alagável do Barro, na Zona Oeste do Recife. O espaço funciona como área de lazer e aparelho de retenção de água da chuva, amenizando alagamentos e enchentes consequentes da subida de nível do Rio Tejipió.

Segundo a gestão municipal, o projeto abrange uma área total de mais de 23 mil metros quadrados, e poderá armazenar um volume de água equivalente a 1.500 caixas d'água de mil litros. O investimento, conforme a Prefeitura, é de R$ 3,4 milhões.

“Esse é o conceito clássico ou popular de um parque alagável, que é um parque que funciona para o lazer, para as pessoas utilizarem, jogarem bola, exercício, corrida, atividade física, nos dias de sol e num dia de forte chuva, o que é a área de lazer vai ser uma área que vai ser coberta de água. É assim porque é melhor para a cidade. Se tem dois usos, em vez de fazer só um reservatório de água aqui e uma piscina que vai ser utilizado para nada, você cria um parque. E segundo, que em vez da água ir para casa das pessoas, ela vai para um campo de futebol que é projetado para isso”, explicou o Prefeito João Campos (PSB), durante a inauguração.

Esse é o segundo parque alagável entregue no Recife. O primeiro aparelho desse tipo foi inaugurado em novembro de 2024, entre os bairros de Areias e Ipsep.

Ainda de acordo com o prefeito, o prazo de implementação dos outros dois parques previstos na capital é de cinco anos, e é esperado um impacto de 50% de redução em alagamentos e enchentes na cidade.

Espaço

O campo de futebol do parque é a área que funcionará como um reservatório de água durante os eventos de chuvas. Nos períodos de estiagem, poderá ser utilizado pela população normalmente.

O novo parque conta também um deck, guarda-corpo, arquibancada, iluminação, equipamentos e brinquedos e paisagismo, além de uma pista de cooper de 400 metros.

“Essa é uma intervenção planejada para mitigar os impactos das inundações sazonais e promover o convívio social e a preservação ambiental. No período das chuvas o parque acumulará água e, ao mesmo tempo, oferece um espaço de convivência e lazer”, explica Marília Dantas, secretária de Projetos Especiais.

População

Neila Macedo, de 78 anos, mora há mais de 60 anos na região. Durante a inauguração, esteve no espaço para usufruir da nova área de convivência. Ela contou ao Diario que já lidou com problemas por conta de fortes chuvas.

“Quando chovia era muita água, entrava até nas casas. Invadia mesmo. Já várias vezes perdi móveis. Quando chovia já ficávamos com medo do que pudesse acontecer”, disse.

Antônia Sales, de 38, reside no Barro há 15 anos. Ela destacou a utilidade do espaço para uso da população.

“Meu filho tem 9 anos, ele vivia mais preso dentro de casa. Aqui não tinha nada para ele brincar. Para mim tá ótimo, porque ele desce para brincar, interagir com outras crianças também”, compartilhou.

Etapas

Ainda de acordo com a Prefeitura, também está previsto o alargamento de mais dois quilômetros do Rio Tejipió, na área que vai da garagem da empresa Metropolitana até a Avenida Recife.

