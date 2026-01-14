Mano Medeiros e Armando Bisneto traçam novas estratégias entre Jaboatão e Suape

Os dois se encontraram no Complexo Administrativo da Prefeitura do Jaboatão

Mano Medeiros (à esq.) e Armando Bisneto (à dir.) (Divulgação/PMJG)

Jaboatão dos Guararapes tem um dos principais polos logísticos de Pernambuco que atua diretamente com o Complexo Portuário e Industrial de Suape. Empresas que se instalam no município visam principalmente essa proximidade. Por conta disso, o prefeito Mano Medeiros (PSD) se reuniu com o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, nesta quinta-feira (14), para tratar sobre novas estratégias para esse mercado.

Os dois se encontraram no Complexo Administrativo da Prefeitura do Jaboatão. Mano aproveitou para ressaltar as potencialidades da segunda maior cidade de Pernambuco. Além de Suape, as BRs 232 e 101 cruzam Jaboatão e o Aeroporto Internacional dos Guararapes fica na fronteira do município com o Recife.

“Jaboatão reúne localização privilegiada, infraestrutura e uma política permanente de diálogo com o setor produtivo”, disse Mano Medeiros, após a reunião com Armando Bisneto. O prefeito citou que, além do hub logístico, Jaboatão abriga várias indústrias que utilizam o Porto de Suape para escoar suas produções e receber equipamentos e insumos.

Armando Monteiro Bisneto ressaltou a disposição do prefeito jaboatonense em identificar novas oportunidades de desenvolvimento e a importância de uma gestão disposta a ampliar as parcerias.

“A atuação integrada entre o porto, os municípios da Região Metropolitana e os demais parceiros institucionais gera ganhos mútuos e contribui diretamente para o estímulo à economia do Estado”, disse o presidente de Suape.