Empresa abre Centro de Distribuição em Pernambuco com aporte de R$ 15 milhões

Novo CD instalado no Cabo de Santo Agostinho deve gerar cerca de 60 empregos diretos e 100 indiretos, com prioridade para mão de obra e fornecedores locais

Centro de Distribuição teve investimento de R$ 15 milhões (Elgin/Divulgação)

A empresa brasileira Elgin inaugurou, nesta quinta (11), um novo Centro de Distribuição (CD) no município de Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O CD recebeu um investimento de R$ 15 milhões e pretende gerar cerca de 60 empregos diretos e 100 indiretos, com prioridade para mão de obra e fornecedores locais.

Com 15.190 m², a nova unidade tem o objetivo de otimizar a malha logística, permitindo uma redução significativa nos prazos de entrega para o varejo e o consumidor final. Desse modo, a localização do armazém foi definida com base na conectividade viária e portuária, situando-se nas imediações do Porto de Suape e com acesso direto à BR-101, o que facilita o escoamento rápido da carga para os estados vizinhos.

O espaço possui capacidade de armazenamento superior a 18 mil posições-palete e conta com 48 docas niveladoras, infraestrutura desenhada para dar vazão ao fluxo intenso de mercadorias.

Ganho logístico

A operação visa resolver gargalos de distribuição comuns na região, garantindo que os produtos cheguem às prateleiras com maior velocidade. De acordo com a empresa, a presença física em solo pernambucano é determinante para elevar o nível de serviço. O vice-presidente da Elgin, Anderson Bruno, destacou a importância dessa proximidade geográfica. "Estar próximo dos nossos clientes faz toda a diferença. Com essa estrutura, conseguimos garantir maior agilidade, disponibilidade de produtos e melhor experiência de atendimento", afirmou o executivo.

Expansão futura

Nesta fase inicial, o centro de distribuição concentrará o manuseio das linhas de eletroportáteis e bens de consumo. O mix de produtos armazenados inclui airfryers, sanduicheiras e mixers, além de itens de alta rotatividade como pilhas, baterias, disjuntores e equipamentos de iluminação.

O planejamento da companhia prevê que a unidade não se limite a essas categorias a longo prazo. O projeto já contempla uma expansão futura para incorporar outras unidades de negócio, acompanhando o crescimento da demanda e a estratégia nacional da marca.

