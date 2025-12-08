Suape tem aprovação da Antaq para licitar Terminal de Veículos

Edital para o arrendamento do terminal à iniciativa privada deve ser lançado até maio do próximo ano e conta com previsão de investimentos de mais de R$ 4,5 milhões

Área do Terminal de Veículos que será concedida possui mais de 100 mil m2 (Divulgação/Suape)

O Complexo Industrial Portuário de Suape obteve a aprovação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para seguir com o processo de licitação do Terminal de Veículos, área dedicada à movimentação de automóveis novos e importados.

O edital, previsto para ser lançado até maio de 2026, permitirá o arrendamento da área à iniciativa privada.

Com o aval regulatório, publicado no último dia 5, Suape estima investimentos privados de R$ 4,6 milhões, destinados à modernização do pátio automotivo, reforço operacional e expansão de sistemas de segurança.

A área a ser concedida — 101,4 mil m2 totalmente pavimentados — já funciona como ponto de escoamento da produção da Stellantis, instalada em Goiana (PE), e como porta de entrada de veículos de outras montadoras que utilizam o porto como hub regional.

A expectativa da administração é que a concessão prepare Suape para a próxima etapa da cadeia automotiva, marcada pelo avanço dos veículos híbridos e elétricos.

“Um terminal mais moderno e seguro permitirá ganhos logísticos, atração de novos parceiros e ampliação da movimentação de veículos. Isso representa mais investimentos, novas oportunidades e um setor ainda mais forte e preparado para o futuro”, afirma o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

