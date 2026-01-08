Stellantis investe R$13 bilhões no Polo de Goiana

A planta automotiva é um ponto estratégico do grupo no Brasil e na América do Sul e começará a desenvolver modelos da marca Leapmotor e com a tecnologia Bio-Hybrid

Stellantis produz Jeep, Fiat e RAM no Polo de Goiana (Imagem: Divulgação/Stellantis)

Em 2026, o Polo Automotivo Stellantis de Goiana, em Pernambuco, entra em um novo ciclo de protagonismo na estratégia da companhia no Brasil e na América do Sul, consolidando-se como um dos principais motores de inovação, transição energética e avanço tecnológico do grupo na região.

Com investimentos de R$13 bilhões previstos para os próximos anos, a unidade terá novos lançamentos até 2030, incluindo veículos da marca Leapmotor e outros modelos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid.



O complexo é responsável pela produção de modelos que se tornaram referência no mercado, como Jeep Commander, Compass e Renegade, além da Fiat Toro e da Rampage.

No novo ciclo de investimentos, passará a fabricar veículos elétricos e híbridos da Leapmotor, além de quatro novos modelos com tecnologia Bio-Hybrid, uma solução desenvolvida no Brasil para atender às necessidades do consumidor local, combinando eletrificação e etanol, combustível amplamente disponível no país.



A proposta é reduzir emissões e aumentar a eficiência energética de forma acessível, sem alterar os hábitos de consumo do motorista brasileiro.

Segundo a Stellantis, a engenharia local teve papel central no desenvolvimento e na aplicação da tecnologia às condições de uso da região, na integração dos novos sistemas às plataformas existentes e no avanço da nacionalização de componentes, fortalecendo a autonomia tecnológica da operação.

Com a produção de veículos Bio-Hybrid, Goiana passa a ser referência em uma rota de eletrificação viável e adaptada ao contexto brasileiro.



Com a chegada da Leapmotor, a Stellantis inicia um novo capítulo na trajetória da planta. A produção simultânea de veículos híbridos e elétricos eleva o grau de complexidade industrial e amplia o domínio técnico das equipes.

O avanço tecnológico vem acompanhado de impacto social: os novos projetos impulsionam a geração de empregos qualificados e expandem os programas de capacitação, contribuindo para o desenvolvimento de talentos locais e o fortalecimento da cadeia automotiva em Pernambuco.



Goiana também se destaca pelo compromisso ambiental. Considerada uma das fábricas mais sustentáveis da Stellantis no mundo, a unidade é classificada como Aterro Zero, reutiliza praticamente toda a água consumida no processo produtivo e mantém iniciativas de preservação da Mata Atlântica, com mais de 170 mil mudas plantadas.



Para os próximos anos, o objetivo da Stellantis é consolidar Goiana como um polo estratégico de inovação e implantação de novas tecnologias.

A planta terá papel central na produção de soluções acessíveis de eletrificação, na localização de tecnologias globais e no fortalecimento da presença industrial do grupo no Brasil e na América do Sul.

