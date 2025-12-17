Mais de 40% dos brasileiros pretendem gastar menos neste Natal
Pesquisa nacional ainda indica que 36,2% das pessoas pretendem gastar mais neste Natal que em 2024 e outras 34% não irão comprar presentes
Publicado: 17/12/2025 às 16:38
Valores dos presentes de Natal em 2025 devem variar entre entre R$ 50 e R$ 600 (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Pesquisa nacional de intenção de compras para o Natal, realizada pela PiniOn, a pedido da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), indica que 41,1% dos brasileiros desejam gastar menos com presentes de Natal neste ano, na comparação com 2024. Para 36,2% dos entrevistados, porém, a ideia é gastar mais do que no ano passado.
A pesquisa ouviu 1.682 pessoas, das quais 45,6% planejam comprar presentes até o final do ano. Outros 34,5% dizem não ter intenção de presentear, enquanto 19,8% permanecem indecisos.
Em relação ao nível dos gastos, a maioria (66,3%) planeja comprar presentes que custam entre R$ 50 e R$ 600. A opção por realizar compras em grandes redes de varejo foi citada por 46,5% dos entrevistados e na modalidade presencial (48,1%).
Vestuário, calçados e acessórios lideram a lista de presentes de Natal (45,5%). Somados a joias, bijuterias e perfumes, esses itens respondem por 83,1% das intenções de compra.