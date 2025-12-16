° / °
Vida Urbana
NATAL

Ação solidária antecipa Natal de cerca de 200 crianças no Recife

Evento realizado no Shopping RioMar reuniu meninos e meninas atendidos pelos Compaz com jogos, alimentação e presentes

Nicolle Gomes

Publicado: 16/12/2025 às 19:48

Crianças aproveitam Natal antecipado em ação solidária no Recife/Foto: Marina Torres/DP Foto

Cerca de 200 crianças recifenses de todas as idades tiveram um presente de Natal antecipado com festa, jogos e diversão na tarde de desta terça-feira (16). Elas participaram da 4° Ação Solidária do Bem, no Game Station do Shopping RioMar, na Zona Sul da capital. Eram meninos e meninas atendidos nos centros Comunitários da Paz (Compaz) Escritor Ariano Suassuna, no Cordeiro; Atriz Léda Alves, no Pina; e Dom Hélder Câmara, no Coque.

A atividade foi coordenada pelo professor de hóquei sobre patins, Beto Gesteira, que trabalha dando aulas em algumas unidades do Compaz. “A gente consegue a cada ano aumentar um pouco esse número. O primeiro ano a gente queria fazer com 100 crianças, vieram 120. No segundo ano fizemos para 130 criança para ter a margem de segurança, e vieram 150, mas a gente consegue acolher, com as doações dos amigos, dos familiares”, compartilha.

As crianças participantes ganharam um dia de diversão no Game Station completamente gratuito, alimentação durante o dia e um brinquedo. “O que vale é a gratidão e saber que você faz o bem. É uma mensagem que eu dou para todo mundo, de fazer o bem, porque ele volta. Ele volta em alegria, em satisfação. Eu sei a gratidão que é chegar para trabalhar todo dia e ganhar 20 abraços e beijos das crianças, correndo para me dizer: ‘Oi, tio Beto’. No fim, está tudo pago”.

Beto destaca a importância das doações para quem as recebe. “Existem tanto canais confiáveis. Às vezes, você não imagina como R$ 10 podem ajudar a complementar uma ação. Não importa o valor, importa que faça. É um caminho para que a gente tenha um mundo melhor”.

Uma das crianças participantes dafoi Beatriz Costa, de 7 anos. Ela é atendida no Compaz Dom Hélder“Eu estou achando a experiência muito legal. Estou gostando muito dos brinquedos, e dos amigos que eu tô fazendo e também, tudo estou amando”. Beatriz foi levada pela avó Helenice, de 68 anos. “Muitas crianças não têm essa oportunidade. Ele proporciona para todos os alunos dele um presente de Natal maravilhoso.

