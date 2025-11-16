Fim de ano deve gerar 59 mil vagas de emprego temporárias em Pernambuco

Contratações temporárias já começaram com a Black Friday e a expectativa é que o aumento de funcionários no comércio seja de 30%

Shoppings devem concentrar oito mil vagas temporárias, de acordo com associação (Divulgação/Shopping Recife)

Com a chegada da Black Friday e das comemorações de final de ano, um dos períodos que mais aquecem o comércio, o varejo e outros setores já começaram a se preparam para o aumento das vendas com a abertura de vagas temporárias. A época pode ser uma oportunidade também para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Em Pernambuco, a expectativa é de que o período gere cerca de 59 mil vagas de empregos temporárias.

Segundo a Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce), esses dados locais são referentes aos números de várias instituições. Ainda de acordo com a associação, apenas os shoppings centers pernambucanos serão responsáveis por oito mil destas vagas temporárias.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindilojas Recife, Fred Leal, apesar do cenário econômico nacional afetado pela alta dos juros, que diminui o poder de compra do consumidor, o comércio deve contratar mais pessoas para atender o aumento da demanda.

“A expectativa é de um incremento em torno de 30% do quadro atual, porque durante o ano ocorreu muita demissão. Por exemplo, se a empresa tinha 100 funcionários, em novembro e dezembro, ela deve chegar a 130 e essas contratações já começaram. No comércio, os setores que mais estão contratando são o de calçados, e em segundo, o de confecções”, destaca.

Brasil terá mais de 500 mil vagas temporárias

De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Assertem), o período deve gerar para o país 535 mil contratos temporários, cerca de 7,5% em relação ao ano passado. Segundo a associação, no 4º trimestre, as contratações no país devem ser puxadas pelo setor da Indústria (50%), seguido pelo de Serviços (30%) e Comércio (20%).

“Na Indústria, os destaques são os setores de eletroeletrônicos, brinquedos, linha branca, vestuário, calçados e alimentos voltados para o Natal, como o panetone. No Comércio, o aumento da movimentação começa já em novembro, para atender ao aumento de demanda da Black Friday e Natal. Já no setor de Serviços, especialmente na área de logística, o crescimento se dá pelo e-commerce e pela distribuição dos produtos vendidos online”, explica o presidente da Assertem, Alexandre Leite Lopes.

