No Recife, padarias salvam o fim de ano com opções práticas para a ceia

Ceia natalina (Reprodução)

Com a chegada do fim de ano, a correria aumenta e muita gente busca praticidade para montar a ceia de Natal e Ano-Novo sem abrir mão do sabor. Nesse cenário, as padarias ganham protagonismo ao oferecer opções prontas e variadas que facilitam a organização das confraternizações. A Parla Deli, com unidades em Casa Amarela, Aflitos, Boa Viagem e Setúbal, aposta em um cardápio especial que reúne confeitaria, panificação, rotisseria e assados para quem quer receber bem sem esforço.

Entre os destaques estão tortas, bolos e sobremesas clássicas, como Torta de Brigadeiro, Red Velvet, Bolo de Ameixa Decorado e panetones em versões tradicionais e com chocolate, além de itens temáticos que decoram a mesa. Para entradas e lanches, a padaria oferece salgados variados, tábuas de frios, pão de metro e petiscos que atendem desde encontros rápidos até celebrações mais longas ao longo do dia.

Para o prato principal, a Parla Deli disponibiliza assados tradicionais, como peru, chester, tender, lombo e pernil suíno, além de acompanhamentos prontos, como arroz à grega, farofa natalina, salpicão e opções mais elaboradas, como gratinado de bacalhau e bobó de camarão. A proposta é garantir conveniência, qualidade e variedade, permitindo que as famílias aproveitem o fim de ano com mais tempo para celebrar.