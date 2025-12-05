Planta de biometano em Pernambuco deve abastecer polo industrial local

Projeto recebeu R$ 90,2 milhões de investimento do BNDES. Planta que será instalada em Igarassu, deve ser inaugurada no segundo semestre de 2026

A previsão é de que 1.700 toneladas de lixo que o Ecoparque recebe diariamente de 30 municípios seja utilizado para a produção do biometano em Pernambuco (Foto: Divulgação/Ecoparque Pernambuco)

Pernambuco vai receber a primeira planta de biometano do Nordeste da empresa Gás Verde com capacidade para produzir 45.600 m3 de biometano por dia. O projeto, que será instalado em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, recebeu investimentos de R$ 90,2 milhões, financiados pelo BNDES, sendo R$ 72,2 milhões do Fundo do Clima. A inauguração da planta está prevista para o segundo semestre de 2026.

A previsão é de que o biometano que será produzido no local possa atender os principais polos industriais de Pernambuco, destaca a diretora de Comunicação da Gás Verde, Daniela Teixeira. “Como a entrega é feita por carreta, a gente consegue atender um raio de 150 km a partir da nossa planta”, disse. Com isso, o biometano poderá chegar a municípios como Goiana, Vitória, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Recife, Jaboatão, Paulista e Belo Jardim. Os veículos utilizados para o transporte também serão movidos a biocombustível.

Daniela explica ainda que, no estado, 60% da produção da fábrica já está contratada pelas empresas locais. A alta demanda pode ser explicada pela maior busca pela descarbonização. “Para as grandes empresas que têm metas de redução de emissão do carbono, o biometano se coloca como uma alternativa muito eficaz. Hoje, a demanda por biometano é maior do que a oferta do mercado, porque é um setor que está dando seus primeiros passos”, disse.

Operação da planta



Segundo Daniela, a instalação da planta em Pernambuco já estava prevista. Há três anos, a empresa adquiriu a portuguesa ENC, que já tinha oito térmicas a biogás, em seis estados, um deles em Pernambuco, onde a planta funcionará. “Hoje, temos uma térmica que gera energia elétrica a biogás dentro do do aterro Ecoparque. O nosso plano sempre foi transformar essas térmicas em plantas de biometano, onde está o nosso foco de atuação”, disse.

O biometano é um combustível 100% renovável produzido a partir de resíduos orgânicos de aterros sanitários. A previsão é de que 1.700 toneladas de lixo que o Ecoparque recebe diariamente de 30 municípios seja utilizado para a produção do biometano em Pernambuco.

“O grande diferencial do biometano é que, além de reduzir até 99% das emissões de gases de efeito estufa, ele pode ser utilizado tanto em processo industrial, quanto no abastecimento de veículos, sejam veículos pesados ou leves”, finaliza Daniela.

Considerada a maior produtora de biometano da América Latina, a Gás Verde possui duas plantas em operação no Brasil, uma no aterro de Seropédica, no Rio de Janeiro, e outra em São Paulo. Juntas, as fábricas produzem 160 mil m³/dia de biometano, abastecendo grandes indústrias, como a siderúrgica Ternium, as multinacionais Saint-Gobain, Haleon, Henkel, Vesuvius, Nestlé, Grupo L’Oréal no Brasil e Ambev.