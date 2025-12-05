Muro Alto tem novo complexo hoteleiro que deve gerar 90 empregos diretos

Empreendimento da GAV Resorts adiciona 990 quartos à rede hoteleira de Ipojuca e reforça plano de expansão da companhia pela região Nordeste

Resort em Muro Alto, Ipojuca (Foto: Divulgação )

O novo complexo de hotelaria Porto 2 Life Resort, na praia de Muro Alto, em Ipojuca, litoral Sul de Pernambuco, coloca no mercado 990 novos apartamentos distribuídos em um terreno de mais de 62 mil metros quadrados, impactando diretamente a oferta de dormitórios da região. Inicialmente, a operação deve gerar 90 postos de trabalho diretos.

Somando-se à estrutura do Porto Alto Resort, entregue em outubro de 2024, o grupo GAV Resorts passa a gerenciar 1.385 unidades habitacionais apenas no balneário pernambucano. A capacidade combinada dos equipamentos permite hospedar mais de 4 mil pessoas, com logística robusta de serviços e abastecimento, movimentando a cadeia produtiva local.

Com um Valor Geral de Vendas e investimento na ordem de R$ 500 milhões, o ativo imobiliário é classificado pela companhia responsável como o maior resort na modalidade pé na areia do país em número de unidades.

Corredor turístico

A operação em Pernambuco é peça-chave em um plano de negócios mais amplo que visa a descentralização dos investimentos da companhia, originalmente fundada no Norte do país. Para a companhia, o Nordeste se tornou o eixo central da expansão devido ao potencial de retorno financeiro e atratividade dos destinos, e o objetivo é conectar quatro estados da região.

Além das unidades em Ipojuca, o cronograma de obras inclui projetos em Alagoas (Maragogi e Barra de São Miguel), Ceará (região de Jericoacoara) e Rio Grande do Norte (Pipa). A empresa visa capturar a demanda de famílias que buscam segundas residências ou hospedagem de lazer.

Infraestrutura

O resort inclui complexos aquáticos e áreas de convivência integradas ao paisagismo, estruturas urbanas de entretenimento, seis pistas de boliche, duas salas de cinema, heliponto e áreas voltadas aos jogos eletrônicos.

A área de alimentos e bebidas também foi pensada para atender hóspedes e o público externo mediante reserva, com restaurante japonês, pâtisserie e bares. O desenho dos espaços, incluindo áreas exclusivas para pets e SPA, é para atender à demanda crescente por serviços personalizados e hospitalidade familiar.

Modelo vertical

A GAV Resorts atua no mercado de turismo imobiliário desde 2014, com base operacional iniciada em Salinópolis, no Pará. Atualmente, a empresa contabiliza mais de 136 mil frações imobiliárias comercializadas. O modelo de negócio abrange todas as etapas da cadeia produtiva, o que mitiga riscos de terceirização e garante controle sobre a operação final. Com o novo equipamento em Muro Alto, a empresa soma três resorts em operação no Norte, dois no Nordeste e um no Centro-Oeste, além de manter oito outros empreendimentos em fase de lançamento ou construção.

