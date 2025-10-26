Empresa abre mais de 65 vagas para ‘cliente oculto’ em Pernambuco

Startup de avaliação anônima já conta com 520 mil clientes ocultos no Brasil; Em cada avaliação, o consumidor pode receber entre R$ 30 e R$ 250

O Seu Cliente Oculto funciona com base na atuação de avaliadores anônimos que são encaminhados para os estabelecimentos para julgarem o atendimento como se fossem consumidores comuns (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Uma startup focada em gerar avaliações de consumidores para empresas está com mais de 65 vagas para clientes ocultos em Pernambuco. Além de ser uma oportunidade de renda extra para quem deseja avaliar a qualidade do atendimento das lojas e serviços, a modalidade auxilia as empresas a aumentar a satisfação dos clientes e também o faturamento. As oportunidades de avaliação são em setores como alimentação, estética e varejo.

De acordo com o fundador da Seu Cliente Oculto, Bruno Vasconcelos, a abertura de vagas no estado faz parte da estratégia da empresa de crescer ainda mais no Brasil. “Estamos presentes em todo o país. Onde a empresa tem unidade, a gente avalia. Pernambuco é uma praça muito boa, onde já fizemos diversas avaliações, tanto de empresas com sede no estado quanto de franqueadores”, destaca o CEO.

Em Pernambuco, mais de 30 cidades estão com oportunidades abertas. Além do Recife, outros municípios como Petrolina, Caruaru e Palmares também estão com vagas abertas.

O CEO da empresa explica que cada colaborador pode receber de R$ 30 a R$250 reais por avaliação, mas que não há limites de quantidade de avaliações para o usuário. “Nós já vimos pessoas que tiraram até R$ 4 mil com o cliente oculto, mas é raro uma pessoa que fique só por conta do cliente oculto. A maioria das pessoas usa o serviço como uma forma de conseguir renda extra”, destaca.

Segundo a Fortune Business Insights, o mercado global de clientes oculto foi avaliado em mais de US$ 2,2 milhões em 2024. A projeção é que neste ano chegue a US$ 2,3 milhões e cresça para US$ 3,2 milhões até 2032.

Shark Tank

Criada em 2019, a empresa mineira recentemente recebeu R$ 500 mil de investimentos do programa Shark Tank Brasil. De acordo com Vasconcelos, esse recurso será aplicado em inteligência artificial, comercial e marketing dentro da startup.

Vasconcelos explica que um dos diferenciais da empresa é que ela possui uma plataforma própria, que também conta com inteligência artificial desenvolvida por eles. “Outro diferencial é que toda a equipe já dá um direcionamento com plano de ação para quem nos contrata, o que facilita os processos para crescimento da empresa", destaca. A startup já conta com mais de 520 mil clientes ocultos cadastrados no país.

O CEO também ressalta que entre as vantagens para as empresas que contratam o serviço estão a melhora no atendimento e o aumento do faturamento e do ticket médio após as avaliações. “As redes de franquias costumam ser o segmento em que mais atuamos. Mas isso não é requisito único, pois o objetivo é que qualquer empresa, independentemente do porte e da área de atuação, seja avaliada pelos clientes ocultos”, afirma.

Como participar?

O cliente oculto recebe esta nomenclatura por se tornar um avaliador anônimo que interage com as empresas avaliadas como consumidores comuns para relatar a experiência analisando pontos como qualidade e agilidade do serviço.

Qualquer pessoa a partir de 18 anos pode se cadastrar gratuitamente e se tornar um cliente oculto. A pessoa deve ter um celular com câmera, caso haja a necessidade de fotografar, filmar ou gravar. Caso seja selecionada como avaliadora, ela deve analisar o atendimento, o produto e o espaço da empresa com base na experiência do atendimento no estabelecimento.

As avaliações vão desde lojas de departamento até restaurantes, de acordo com as vagas disponíveis na região. As inscrições devem ser feitas no site da empresa.

São duas formas de bonificação, na primeira, o cliente oculto tem um valor para gastar no estabelecimento, que é reembolsado após a avaliação. No segundo método, o usuário recebe o pagamento após apresentar suas conclusões.

