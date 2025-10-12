Mercado pet deve movimentar no país R$ 77,2 bilhões em 2025

Brasil tem aproximadamente 160 milhões de pets, uma média de 2,2 animais por residência e 20% da população de pets do país está no Nordeste; região mostra avanço constante na abertura de lojas, clínicas e franquias

A presença de animais de estimação está cada vez mais forte nos lares das famílias brasileiras. Em 2025, o mercado pet deve movimentar R$ 77,2 bilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) e do Instituto Pet Brasil (IPB). Hoje, segundo estimativa de 2024 dos órgãos, o Brasil tem aproximadamente 160 milhões de pets, uma média de 2,2 animais por residência.

De acordo com as entidades, o período da pandemia da Covid-19 foi responsável por alavancar o faturamento do mercado pet brasileiro. Em 2019, o setor faturou aproximadamente R$ 35,8 bilhões. Em 2020, com alta de 12%, o mercado chegou a R$ 40,1. No ano seguinte (2021), disparou 28%, movimentando R$ 51,7 bilhões. Já nos anos posteriores, mesmo de forma desacelerada, o mercado continuou crescendo.

O especialista em gestão de pet shops, fundador da consultoria Fórmula Pet Shop e diretor de expansão da Bable Pet, Ricardo de Oliveira, destaca que o período trouxe mudanças sociais expressivas. “Muitas pessoas passaram mais tempo em casa e, com o sentimento de solidão, buscaram companhia e o pet entrou de vez na vida como um suporte emocional. Essa nova configuração familiar reforçou o valor que a gente dá ao cuidado com um bichinho”, analisa.

Ele aponta ainda que, com isso, houve também uma mudança no perfil do consumidor, que se tornou mais exigente. “O setor cresceu, o cliente está evoluindo e a concorrência está se multiplicando pelo país inteiro. Não basta só vender ração, é preciso entregar experiência, conveniência e conseguir a confiança do tutor. O tutor moderno quer resolver tudo num lugar só, mas também quer ser atendido por alguém que conhece o nome do pet dele e entende o que ele precisa”, explica.

Crescimento vem do Nordeste

Apesar do mercado ser liderado pela região Sudeste, o especialista destaca que o crescimento mais acelerado vem do Nordeste. “A região já representa mais de 20% da população de pets do Brasil e tem mostrado um avanço constante na abertura de lojas, clínicas e franquias. Pernambuco, Bahia e Ceará estão recebendo empreendedores bem preparados com foco em experiência e posicionamento de marca. O Nordeste é o novo vetor de expansão, com um público cada vez mais engajado e disposto a investir em bem-estar animal”, analisa.

O corretor e administrador de imóveis Rodrigo Reis Cabral, que mora no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, utiliza tudo o que o mercado oferece para Armani Westfalem, um maltês de 8 anos. Ele conta que os cuidados vão desde a rotina de alimentação à segurança. “Ele tem plano de saúde, plano funeral e carteira de identidade com todos os dados. Além disso, ele também é chipado”, conta.



O tutor revela que as despesas com Armani chegam em torno de R$ 1 mil por mês. “Para o plano de saúde são R$ 170, R$ 230 da ração, R$ 140 do combo de banho, que são dois por semana. Ele toma um remédio diário chamado Queranon, que é R$ 67, e o Sosten Art, que é R$ 300”, detalha Rodrigo. Além desses cuidados, ele conta que o animal consome também uma dieta balanceada com frutas e verduras, recomendada por um nutricionista veterinário.

Mercado de alimentação para animais já sente impacto da inflação

Mesmo com a previsão de faturar R$ 77,2 bilhões em 2025, o mercado terá um avanço de apenas 2,4% em relação a 2024, reflexo da inflação e da desaceleração do consumo. Nesse universo, a venda de alimentos industrializados para animais de estimação se destaca e deve encerrar o ano com R$ 40,82 bilhões, cerca de 52,9% do total do setor.

O conselheiro-presidente da Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet), José Edson Galvão de França, explica que o principal desafio está na queda da produção industrial de pet food, que pela primeira vez registrou retração. “A previsão é de uma nova redução em 2025, próxima de 3,9%, resultado direto do peso da carga tributária e da variação cambial, que encarece insumos básicos, especialmente os importados”, analisa.

Segundo ele, ainda diante dos desafios, a expectativa do setor segue positiva. “Acreditamos que, com um ambiente regulatório mais equilibrado e políticas tributárias adequadas, é possível retomar índices de crescimento mais expressivos nos próximos anos”.

O parque industrial do Brasil tem capacidade para produzir até 9 milhões de toneladas anuais, porém está operando em menos de 4 milhões. Para França, não falta espaço para expansão, a necessidade é de um ambiente mais favorável para investimentos e competitividade.

