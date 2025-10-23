BNDES aprovou R$ 5,3 bilhões em créditos para as empresas afetadas pelo tarifaço

Valor aprovado pelo BNDES envolve 371 operações, entre Capital de Giro, Giro Diversificação e linha Bens de Capital

Ao todo, foram protocolados 470 pedidos de crédito, totalizando R$ 8,27 bilhões (Foto: Arquivo / Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou, nesta quinta-feira (23), que já aprovou R$ 5,3 bilhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano. O montante será destinado a empresas afetadas pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos.

O total de créditos se refere a 371 operações, sendo R$ 2,86 bilhões na linha Capital de Giro (gastos com despesas operacionais), R$ 2,39 bilhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados) e R$ 52,46 milhões na linha Bens de Capital.

Ao todo, foram aprovados R$ 4,38 bilhões para empresas da indústria de transformação, R$ 468 milhões para comércio e serviços, R$ 336 milhões para agropecuária e R$ 127 milhões para indústria extrativa.

Ao todo, foram protocolados 470 pedidos de crédito, totalizando R$ 8,27 bilhões. O montante integra a estimativa de demanda de crédito de R$ 14,5 bilhões, segundo levantamento feito com instituições financeiras parceiras.

“O BNDES mantém o compromisso de apoiar as empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço. A determinação do presidente Lula é preservar os empregos e fomentar o desenvolvimento de novos mercados para as exportações prejudicadas”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O Plano Brasil Soberano foi criado com o objetivo de mitigar os impactos econômicos da elevação unilateral, em até 50%, das tarifas de importação sobre produtos brasileiros, que foram anunciadas pelo governo dos EUA. O plano envolve uma série de medidas que se dividem em três eixos: fortalecimento do setor produtivo; proteção aos trabalhadores; e diplomacia comercial e multilateralismo.