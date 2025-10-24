IPCA 15: Grande Recife tem "deflação" em outubro, segundo IBGE

No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 4,03% na RMR. Entre os grupos de produtos e serviços que compõem o índice, a maioria apresentou variações inferiores ao índice geral.

Resultado é o 4º positivo seguido do indicador, segundo IBGE (Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado, nesta sexta (24), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a Região Metropolitana do Recife, apresentou uma variação mensal de -0,03%.

Isso indica uma “prévia” de deflação leve ou estabilidade para outubro com relação ao IPCA observado em setembro (0,56%).

No acumulado do ano, o IPCA-15 registra alta de 4,03% na RMR. Entre os grupos de produtos e serviços que compõem o índice, a maioria apresentou variações inferiores ao índice geral. O grupo alimentação e bebidas teve queda de 0,12% no mês, abaixo da média geral, e acumula alta de 3,38% no ano, também inferior ao índice.

Habitação recuou -0,09% em outubro, mas acumula alta expressiva de 6,41% no ano, superando o índice geral na mesma variação.

Vestuário foi com a maior alta do mês, com alta de 1,02%, embora sua variação acumulada de 3,92% ainda esteja ligeiramente abaixo do índice geral. Despesas pessoais subiram 0,29% em outubro, com variação acumulada de 3,96%. Saúde e cuidados pessoais manteve uma quase estabilidade no mês (-0,03%) e acumula alta de 3,79%.

Os produtos e serviços na área de educação mantiveram, aí sim, total estabilidade dos preços com relação ao mês anterior, porém acumula alta significativa de 5,72% no ano. Finalmente, os artigos de residência registraram a maior queda mensal entre os grupos, com -0,87%, e também acumulam retração de 0,82% no ano.

E a comunicação apresentou a segunda maior queda mensal, com 0,19% e recuo de 0,18% no acumulado do ano. Considerando todas as localidades pesquisadas pelo IBGE, a RMR figura como a oitava maior “prévia” do IPCA no acumulado em 2025.

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 16 de setembro a 13 de outubro de 2025 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 15 de agosto a 15 de setembro de 2025 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. A próxima divulgação do IPCA-15, referente a novembro, será no dia 26 do mesmo mês.

