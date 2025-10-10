Setor de transporte impulsiona emprego e negócios no Nordeste

Feira no Recife conecta mais de 30 empresas a profissionais em busca de vagas e qualificação, refletindo a crescente demanda do segmento que gerou mais de 113 mil postos de trabalho no país em 2024 e representa 2,6% do PIB nacional.

Setor de transporte (Foto: Divulgação)

O setor de transporte, responsável por movimentar cerca de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e peça-chave na logística de mercadorias e pessoas, demonstra fôlego no mercado de trabalho.

Somente no ano passado, o segmento registrou um saldo positivo de 113,8 mil postos de trabalho, conforme dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De olho nesse cenário e na tendência de crescimento da demanda com a chegada do final de ano, a capital pernambucana sedia nesta semana um evento focado em conectar empresas e profissionais da área.

A Feira Emprega Transporte Recife 2025 começou nesta sexta-feira (10) e continua no sábado (11) no Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, e contará com a participação de mais de 30 empresas de diversas áreas do transporte, incluindo logística e mobilidade.

O evento, realizado em parceria com o Sest Senat, visa aproximar o mercado, promover a capacitação de pessoal e estreitar a interação com órgãos públicos e privados.

Vagas e Mercado

A iniciativa busca atender à demanda do mercado por novos profissionais, além de promover oportunidades de desenvolvimento. A coordenadora do setor de Carreiras da Unit-PE, Karina Paz, reforça que a intenção é “contribuir com a empregabilidade, a inclusão social e o fortalecimento da economia regional”.

A expectativa da organização é receber cerca de 500 pessoas. O PIB do setor de transporte, vale ressaltar, alcançou R$ 8,5 bilhões só no primeiro trimestre deste ano, sinalizando uma dinâmica promissora para o futuro do mercado de trabalho.

Capacitação

No sábado (11), a feira estará aberta ao público com oportunidades diretas de entrevistas e processos seletivos com as organizações presentes. Os participantes terão acesso a workshops e palestras focadas no desenvolvimento profissional, abordando temas cruciais como elaboração de currículos, uso estratégico do LinkedIn, comunicação eficaz e gestão emocional no ambiente de trabalho.

Futuro

Além das vagas e da capacitação, o evento busca reconhecer empresas que investem em iniciativas como a contratação de jovens, abertura de vagas de estágio, qualificação profissional e inclusão. Também haverá espaços de exposição para demonstrar equipamentos e tecnologias do setor.

O perfil majoritário do trabalhador do setor, segundo a CNT, é masculino (82,3% dos vínculos ativos em 2024), sendo que 1.581.583 trabalhadores possuíam ensino médio completo no ano passado, o que indica a importância da formação para o segmento.

SERVIÇO

Evento: Feira Emprega Transporte Recife 2025

Quando: 11 de outubro (sábado)

Horário:

9h às 16h - feira aberta ao público, palestras, oficinas e processos seletivos.

Onde: Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, 3905, Imbiribeira, ao lado do Geraldão.

Quanto: Gratuito.