Com ex-jogadores de Sport e Santa Cruz, Mirassol faz campanha histórica na Série A

Equipe do Mirassol durante partida da Série A (JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Ano histórico! Em sua primeira temporada na Série A, o Mirassol é um dos protagonistas da Série A do Campeonato Brasileiro. O clube paulista, comandado por Rafael Guanaes, no ano do centenário, vem sendo a grande surpresa da competição. Dono de uma das campanhas mais sólidas do torneio, o Leão do Interior ocupa a 4ª colocação, com 46 pontos, e já garantiu a permanência na elite. Agora sonha com vaga inédita na Libertadores.



A equipe, que subiu junto ao Sport para a Primeira Divisão, soma 12 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas em 27 partidas, além de possuir o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 44 gols, atrás apenas do Flamengo, que tem 50. Enquanto o Rubro-Negro luta para ainda escapar da lanterna, o Mirassol vive realidade oposta.

Com contratações pontuais, o clube do interior paulista mostra que planejamento pode valer mais do que grandes cifras. Em valores bem menores em relação aos principais concorrentes, foi montado um elenco competitivo, experiente e ajustado ao estilo de jogo do técnico Rafael Guanaes. A força da equipe também passa por rostos conhecidos do torcedor pernambucano.

Na defesa, o lateral-direito Lucas Ramon, de 31 anos, é um exemplo. O jogador trocou o Sport pelo Mirassol em 2024 e se consolidou como titular absoluto. No clube paulista, soma 37 jogos, com 5 gols e 4 assistências, números que demonstram sua importância ofensiva. Pelo Leão da Ilha, atuou em apenas sete partidas e marcou um gol antes de pedir para deixar o Recife rumo ao interior paulista.

Do outro lado do campo, quem brilha é o experiente Reinaldo, de 36 anos, conhecido também como "Kingnaldo". Artilheiro entre os laterais, ele é o principal goleador do Mirassol em 2025, com 10 gols e 5 assistências. O jogador também tem passagem pelo Sport, onde atuou nas temporadas de 2012 e 2013, e foi justamente contra o ex-clube que marcou o gol da vitória por 1 a 0 no primeiro turno do Brasileirão.

Na zaga, o recifense João Victor, de 28 anos, é outro nome com história no futebol local. Revelado pelo Santa Cruz, o defensor é hoje pilar da defesa paulista, com 34 partidas, dois gols e uma assistência na temporada. Formado no Arruda, disputou 33 jogos pelo Tricolor antes de ser negociado com o Vitória, em 2019.

No meio-campo, dois jogadores com passagem pelo Sport também são peças-chave do técnico Rafael Guanaes: Neto Moura e Gabriel. Cria da base rubro-negra, Neto Moura, de 29 anos, deixou a Ilha do Retiro em 2019 e vive no Mirassol a temporada mais produtiva da carreira, com 36 partidas e regularidade impressionante.

Já o meia Gabriel, de 35, que defendeu o Sport no Brasileirão de 2018, acumula sete gols em 2025 (três na Série A e quatro no Paulista) e ultrapassou a marca de 120 jogos pelo Mirassol, sendo um dos líderes do elenco.

No ataque, o nome da vez é Negueba, de 25 anos. Com passagem apagada pelo Santa Cruz em 2020, o atacante vive momento oposto no interior paulista. Em 2025, já marcou seis gols, quatro deles na Série A, além de três assistências. Na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, foi o autor do gol decisivo que consolidou o Mirassol na parte de cima da tabela.

Outro jogador com histórico em Pernambuco é Fabrício Daniel, que atuou pelo Sport na Série B de 2023 e defendeu o Mirassol neste Brasileirão antes de ser emprestado à Ferroviária-SP. Mesmo com apenas oito jogos na atual edição, ajudou o time a somar pontos importantes na arrancada inicial da competição.