Queda da indústria em Pernambuco supera 7% ao ano e preocupa setor

Queda de 3,5% na produção física em agosto revela dificuldade, com recuo de 7,3% no acumulado do ano; o setor de equipamentos de transporte, exceto veículos, puxou o resultado para baixo com retração de quase 99%, apesar dos avanços em metalurgia e derivados de petróleo.

A indústria geral de Pernambuco enfrentou um revés significativo em agosto de 2025, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) de produção física. A variação percentual da produção do estado em relação a julho, com ajuste sazonal, registrou uma queda de -3,5%.

O desempenho negativo não é isolado e se acentua na análise de períodos mais longos: na comparação com agosto do ano anterior, a retração foi de -2,5%. O cenário de desaquecimento se consolida no acumulado do ano, que mostra um recuo de -7,3% em relação ao mesmo período de 2024, e de -2% nos últimos 12 meses.

O resultado médio reflete dinâmicas opostas dentro das atividades industriais de transformação do estado. Enquanto alguns setores apresentaram forte crescimento, outros sofreram colapsos quase totais na produção, sendo os grandes responsáveis por puxar o índice geral para baixo.

Setores em alta

Entre os destaques positivos, a fabricação de coque (material sólido com alto teor de carbono), de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis registrou um salto expressivo na comparação mensal com o mesmo mês de 2024, apresentando um avanço de 36%. No entanto, a alta deste mês não se reflete nos acumulados, que permanecem em baixa: -24,6% no ano e -11,5% nos últimos 12 meses.

Outro setor com bom desempenho mensal foi o de metalurgia, que cresceu 15,6% em agosto, e 7,2% no acumulado dos últimos 12 meses, embora também tenha apresentado retração de -1,7% no acumulado do ano.

Quedas brutais

O principal vetor da retração geral foi a fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores. Este segmento apresentou uma baixa quase absoluta de -98,6% na variação mensal.

Os resultados de longo prazo não são melhores, com retrações de -67,8% no acumulado do ano e de -69% nos últimos 12 meses. O impacto desta atividade foi determinante para o número geral negativo do mês.

Outros impactos

Em uma escala secundária, a fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, também contribuiu para o recuo. Este setor registrou -22,1% na variação mensal, -17,1% no acumulado do ano e -9,4% no acumulado dos últimos 12 meses, evidenciando uma dificuldade persistente.

A PIM Regional, pesquisa que fornece esses indicadores, engloba 17 unidades da federação com representatividade industrial, e a próxima divulgação está prevista para 11 de novembro.

