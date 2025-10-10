Paulo Sérgio vira dúvida no Náutico para o duelo decisivo contra o Brusque

Segundo o auxiliar Guilherme dos Anjos, o jogador vem se recuperando de uma virose e não treinou durante a semana

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico poderá ter uma baixa de grande importância para o duelo decisivo pelo acesso contra o Brusque. O centroavante Paulo Sérgio vem apresentando um quadro de virose durante a semana e passa a ser dúvida para o jogo. O Timbu recebe o clube catarinense neste sábado (11), às 17h, no estádio dos Aflitos, pela última rodada do quadrangular final da Série C.

Segundo o auxiliar Guilherme dos Anjos, Paulo Sérgio não treinou durante toda a preparação alvirrubra para o duelo, colocando sua disponibilidade para o jogo em aberto. O auxiliar técnico também detalhou os problemas enfrentados nas vésperas do jogo deste sábado.

“Essa semana está sendo, até um certo ponto, conturbada em alguns aspectos. E faz parte de um processo de momento decisivo. A gente está tendo alguns problemas com relação à virose que está dentro da cidade. Alguns atletas não tiveram condições de treinar nenhum treino durante a semana, a exemplo do Auremir e do próprio Paulo (Sérgio), que talvez treine hoje e, talvez, fique disponível para jogo”, revelou Guilherme dos Anjos.

Paulo Sérgio já havia revelado não estar nas suas melhores condições físicas após o empate contra o Guarani. O camisa nove voltou ao time e jogou 45 minutos na partida de Campinas, fazendo o gol de empate do jogo. Para encarar o Brusque, a expectativa era de contar com o atacante na equipe titular.

Provável escalação

O Náutico terá o elenco quase inteiro a disposição para o jogo pelo acesso. O grande retorno fica por conta do atacante Vinícius, recuperado de um problema muscular de grau 1. Além da dúvida de Paulo Sérgio, as ausências confirmadas seguem sendo a do meia Patrick Allan, com um problema mais sério no joelho, e do volante Igor Pereira, ainda em transição física de uma lesão sofrida.

Confira o provável time contra o Brusque:

Muriel, Arnaldo, Carlinhos, João Maistro e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Vinícius, Hélio Borges e Bruno Mezenga (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.

