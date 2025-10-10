Sobe para 44 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol em Pernambuco

Bebida alcoólica (Freepik )

Pernambuco notificou mais sete novos casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Com isso, o estado chega ao total de 44 casos suspeitos. Além de três pacientes residentes de outros estados que notificaram possível intoxicação aqui.

As informações constam no boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) na tarde desta sexta-feira (10/10).

Dos setes casos suspeitos, um foi registrado no Recife, dois em Bodocó, um em Pedra, um em Lagoa do Ouro, e um em Tacaratu. Sendo quatro altas, um internamento e uma evasão hospitalar, respectivamente. O sétimo caso é um óbito do sexo masculino, de um morador de Olinda.

De acordo com a SES-PE, quatro casos notificados foram descartados. Sendo um em Lagoa do Ouro, dois em Jaboatão dos Guararapes e um em Olinda. No total, 17 casos já foram descartados.



Resumo de casos:

5 pacientes internados (3 descartados)

24 receberam alta (10 descartados)

1 internado por outras causas (caso descartado)

6 óbitos (2 descartados)

5 evadiram-se (1 descartado)



Antídoto

O Ministério da Saúde enviou para Pernambuco uma remessa de 68 ampolas do antídoto fomepizol para tratamento de intoxicações por metanol.

A aquisição brasileira foi realizada com a subsidiária de uma empresa japonesa. O medicamento é considerado raro devido à baixa produção mundial.

“Nós já temos, no Brasil, o etanol disponibilizado em todas as unidades da federação. As compras foram realizadas pelo Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e os hospitais de clínicas já contam com esse insumo. O que estamos oferecendo agora é uma segunda opção, o fomepizol, adquirido via Opas com apoio da Anvisa: são 2.500 ampolas que vocês estão vendo agora e que já estão sendo entregues. Apesar de termos notificações em 12 estados, todos os estados do país terão à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”, explicou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão.