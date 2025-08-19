Senai-PE oferece 60 vagas gratuitas em cursos técnicos para mulheres

Estão sendo ofertadas 30 vagas para o curso de Técnico em Eletromecânica, na Escola Técnica SENAI Caruaru, no turno da noite, e 30 para Técnico em Logística, na Escola Técnica SENAI Paulista, no turno da manhã. Inscrições seguirão até 29 de agosto

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial em Pernambuco (Senai-PE) está com inscrições abertas para 60 vagas gratuitas em cursos técnicos presenciais, destinados exclusivamente para mulheres. Estão sendo oferecidas 30 vagas para os cursos de Técnico em Eletromecânica, na Escola Técnica Senai Caruaru, no turno da noite, e 30 para Técnico em Logística, na Escola Técnica Senai Paulista, no turno da manhã.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de agosto, no site do Senai-PE. Podem se candidatar mulheres de baixa renda, com idade mínima de 17 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio, incluindo a modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

O processo seletivo seguirá a ordem de inscrição e exige apresentação de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Menores de 18 anos devem enviar também a documentação do responsável legal.

O resultado das classificadas será divulgado em 3 de setembro no site do Senai-PE.

A iniciativa do Senai-PE integra as ações do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5, que trata da igualdade de gênero, compromisso assumido pela instituição ao aderir ao Pacto Global da ONU em 2023.

Agosto Lilás

De acordo com o Senai-PE, a abertura de 60 vagas de cursos técnicos exclusivos para mulheres é mais uma ação da instituição dentro do Agosto Lilás, mês de combate ao enfrentamento à violência de gênero.

