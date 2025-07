A iniciativa fez parte de uma gincana promovida entre as escolas participantes do evento, com o objetivo de estimular a criatividade e o reaproveitamento de recursos que seriam descartados

Estudantes do SENAI Areias criam carregador solar coletivo com materiais reaproveitados (Sistema FIEPE)

Durante o Mundo SENAI, realizado no último dia 10 de junho, 12 alunas do curso técnico de Eletrotécnica do SENAI Areias apresentaram uma solução inovadora e sustentável: um carregador coletivo de celulares movido a energia solar. Batizado de Solux, o equipamento foi construído a partir de materiais reutilizados e tem capacidade para carregar até 14 aparelhos simultaneamente, mesmo na ausência de luz solar direta.

A iniciativa fez parte de uma gincana promovida entre as escolas participantes do evento, com o objetivo de estimular a criatividade e o reaproveitamento de recursos que seriam descartados. O projeto chamou atenção tanto pela funcionalidade quanto pela proposta pedagógica e ambiental.

A estrutura do carregador foi montada sobre dois carreteis de bobina de madeira, que sustentam uma placa fotovoltaica. Além dela, o dispositivo conta com um controlador de carga e duas placas: uma para regular a tensão e outra para dissipar o calor. “Usamos um controlador de carga, que indica quanto está sendo gerado quando a placa é exposta ao sol. Esse controlador reduz a carga para 12 volts, o que ainda é alto para o celular. Por isso, usamos uma placa para regular a tensão e outra para dissipar o calor, chegando aos cinco volts, ideais para os telefones”, explica a professora de Eletrotécnica Shirlane Nascimento. Todos os componentes foram reaproveitados do acervo da própria instituição.

A docente também destacou que a proposta surgiu a partir das aulas de Manutenção Industrial e exigiu que as alunas aprendessem conceitos técnicos de forma antecipada. “Tivemos que nos adaptar e trazer conteúdos que elas só veriam mais adiante no curso. Mas isso foi motivador. Elas compreenderam bem a ideia e entregaram um ótimo trabalho”, avaliou.

A turma exclusivamente feminina integra uma das ações do SENAI Pernambuco no âmbito do Programa Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), do qual a instituição é signatária desde 2023. O projeto Solux dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 – igualdade de gênero; 7 – energia limpa e acessível; e 12 – consumo e produção responsáveis.

Além do Solux, outros projetos de estudantes do SENAI Areias vêm ganhando destaque no cenário nacional. Dezesseis alunos do Novo Ensino Médio, divididos em cinco grupos, conquistaram duas medalhas de prata e três de bronze na Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Eles são estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Engenheiro Lauro Diniz e realizam a trilha técnica de Eletrotécnica no SENAI.

As premiações foram conquistadas com o desenvolvimento de aplicativos voltados às áreas de direito, saúde e meio ambiente. Como reconhecimento pelo desempenho, os medalhistas foram convidados a participar da Semana Escola Avançada de Tecnologia, evento realizado em parceria com o Massachusetts Institute of Technology Brazil (MIT Brazil), que acontecerá de 19 a 22 de julho, em São José dos Campos (SP).