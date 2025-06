Doze meses de avanços em crescimento, infraestrutura e inclusão

Sede da Fiepe, que abriga o Sesi, em Santo Amaro - Reprodução/Google Street View ()

No primeiro ano à frente da Fiepe, nossas ações foram guiadas pelo compromisso de fortalecer a indústria e gerar impactos positivos na economia e na sociedade. Cada projeto foi pensado para atender às demandas reais das empresas, com soluções estruturadas para toda a cadeia produtiva.

Em 2024, Pernambuco apresentou crescimento consistente: o PIB estadual subiu 4,9% e o da indústria, 3,5%, totalizando R$ 288,67 bilhões, dos quais R$ 59,7 bilhões vieram do setor industrial. A produção industrial cresceu 4,6%.

Para impulsionar a competitividade, lançamos o Fórum Permanente de Infraestrutura, reunindo governo, setor privado e sociedade civil para superar gargalos logísticos. Monitoramos indicadores como custos de transporte e prazos de obras, com foco em melhorar o ambiente de negócios e gerar empregos qualificados.

Acreditando na força da diversidade, criamos o Comitê Feminino de Liderança Setorial, presidido por Caroline Souto Maior, com metas de participação feminina e programas de mentoria para preparar mulheres para cargos estratégicos.

No campo tributário, atuamos pela extinção da cobrança do Fundo de Equilíbrio Fiscal, reduzindo custos e tornando o ambiente mais atrativo a investimentos. Buscamos equilíbrio entre arrecadação e expansão industrial, promovendo um ciclo sustentável de desenvolvimento. Consolidamos uma Aliança Empresarial com diversas entidades, fortalecendo a representatividade da indústria e otimizando ações institucionais.

No Senai Pernambuco, redirecionamos recursos e firmamos parcerias para qualificação profissional. Reestruturamos a unidade de Ipojuca, estamos planejando o portfólio de cursos para a 11ª escola, em Vitória de Santo Antão, e entregaremos em agosto deste ano o novo Parque de Tecnologia e Inovação no Porto de Suape, ambiente integrado de pesquisa e suporte a projetos de descarbonização da indústria e transição energética.

O Senai foi o único representante brasileiro a vencer o Techcellence Awards 2025, promovido pela Siemens nos EUA, na categoria Transformação Digital, reconhecendo nossa integração de tecnologias digitais.

No Sesi Pernambuco, retomamos atividades culturais com o Festival Sesi Memória Viva. Na educação, alcançamos nota 9,3 no Novo Ensino Médio, a maior entre os Departamentos Regionais do Brasil. Na robótica, seis equipes participaram do Festival Nacional, com destaque para a Unity Sunset, selecionada para representar o Brasil na Holanda.

Investimos R$ 38 milhões na construção da Escola Sesi de Referência de Belo Jardim e promovemos o Fórum Sesi Inovação para a Saúde do Trabalhador, com foco em tecnologia para reduzir o absenteísmo e aumentar a produtividade.

O IEL Pernambuco conquistou o primeiro lugar em três categorias do Prêmio IEL de Talentos, etapa nacional, e sediará a próxima edição. Fortalecemos a Escola de Negócios do IEL, ampliando o número de participantes e empresas atendidas, com crescimento expressivo na receita de serviços. Estabelecemos parcerias com instituições como HSM e Anhembi Morumbi para enriquecer nossos cursos de Educação Executiva.

Esses avanços refletem nosso compromisso com uma indústria inovadora e inclusiva. Seguimos firmes na missão de contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Pernambuco. Rumo ao próximo ano!