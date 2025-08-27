SENAI abre 400 vagas para cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional

As 400 vagas do SENAI estão distribuídas em 16 curso ofertadas em Caruaru para quem tem mais de 16 anos, em condições de baixa renda

Cursos presenciais são ofertados na unidade de Caruaru (DIVULGAÇÃO/SENAI)

Oportunidade de aperfeiçoamento profissional para quem tem mais de 16 anos, em Caruaru. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (SENAI-PE) abriu inscrições para 400 vagas gratuitas para 16 cursos, na modalidade presencial. Além da idade, a condição para se inscrever é estar em condição de baixa renda.

As capacitações oferecidas em Caruaru abrangem as seguintes áreas:

Fabricação de bolos e tortas;

Fabricação de doces para festas;

Fabricação de salgados;

Modelagem básica industrial;

Introdução aos métodos administrativos;

Noções de marketing;

Workshop – currículo e marketing pessoal;

Habilidades socioemocionais e o futuro da empregabilidade;

Workshop – transformação digital no setor industrial.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem acessar a página de inscrição do curso desejado e preencher os dados solicitados, como:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

E, no caso de menores de 18 anos, documento de identificação com foto e CPF do responsável.

As inscrições podem ser realizadas até 24 horas antes do início das aulas, mas é importante observar as datas disponíveis no edital. Todas as formações contam com certificado e cada turma possui 25 vagas, com encontros nos turnos da manhã e da tarde.

Além de Caruaru, o SENAI-PE também levará capacitações gratuitas para outros municípios da região.

Em São Lourenço da Mata, será ofertado o curso básico de costura industrial em tecido plano, com 25 vagas.

Já em Glória do Goitá, será disponibilizado o curso de manutenção mecânica de moto (módulos I, II e III), também com 25 vagas.

A lista de candidatos selecionados será divulgada, em até 24 horas antes do início das aulas, no site do SENAI.

Para acessar o link de inscrição e obter mais detalhes sobre cada capacitação, os interessados devem acessar o edital.

