Congresso Regional de Direito Imobiliário acontece em Recife nestas quinta e sexta-feira

Evento têm mais de 70 palestrantes e proposta inovadora: fones simultâneos que permitem participantes escolherem palestras sem sair do lugar

Congressistas escolhem qual palestra acompanhar em tempo real através de tecnologia de fones simultâneos (Foto: Luciano Ohya/Divulgação)

O Congresso Regional de Direito Imobiliário deste ano será no Recife, no Centro de Eventos, localizado na Imbiribeira, Zona Sul da capital, nesta quinta (4) e sexta-feira (5), contando com mais de 70 especialistas na área e 18 painéis. Durante o evento, uma tecnologia de fones simultâneos permitirá aos congressistas optar pela palestra de sua preferência para acompanhar em tempo real, sem sair do lugar.

Edição Nordeste 2025

Pela primeira vez em Pernambuco, os organizadores projetam a circulação de 550 participantes, incluindo advogados, gestores, registradores, notários, professores e magistrados, que debaterão temas estratégicos do mercado de imóveis, a exemplo de regularização fundiária, titularização dos moradores e uso da Inteligência Artificial na Advocacia Imobiliária.

Organização

Realização do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário – IBRADIM, entidade nacional sem fins lucrativos com sete anos de atuação, a edição será nos dois dias, das 9h às 18h, e já está com os ingressos esgotados. “Nosso objetivo é criar um espaço de troca de conhecimento de alto nível, onde profissionais de diferentes áreas possam não apenas discutir as questões jurídicas do mercado imobiliário, mas também refletir sobre os impactos sociais e urbanos que estão diretamente ligados ao setor”, comenta André Abelha, coordenador do congresso.



Serviço



Quando: 04 e 05 de setembro de 2025 | 09h às 18h

Onde: Centro de Eventos Recife – Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 4861, Imbiribeira, Recife

Site oficial:

https://ibradim.org.br/

Programação:

https://congressosibradim.com.br/nordeste/programacao/

