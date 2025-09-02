Hackers desviaram R$ 710 milhões, diz empresa que liga bancos ao Pix

Alvo de ataque hacker, na última sexta-feira (29/8), a Sinqia informou que parte desse valor já foi recuperada. BC e polícia investigam caso

Alvo de um ataque hacker, na última sexta-feira (29/8), a Sinqia – empresa de tecnologia que presta serviços para instituições financeiras – se manifestou nesta terça-feira (2/9), por meio de nota, e estimou em cerca de R$ 710 milhões o tamanho do rombo na ação criminosa digital.

De acordo com a empresa, que interliga instituições financeiras ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) – o que engloba o ambiente de liquidação do Pix, sistema de transferências e pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central (BC) em 2020 e amplamente utilizado pelos brasileiros –, “aproximadamente R$ 710 milhões em transações B2B não autorizadas, impactando duas instituições financeiras clientes da Sinqia, foram processados por meio do ambiente Pix” da companhia, no dia 29 de agosto.

“A empresa foi informada que parte deste valor foi recuperada e esforços adicionais de recuperação estão em andamento”, diz a nota da Sinqia.



