Vídeo: motorista salva menina de 12 anos de tentativa de estupro

Imagens de câmara de segurança flagraram o momento (Reprodução/Câmera de Segurança)

Uma gravação de câmera de segurança mostrou o momento em que um motorista evitou que uma menina de 12 anos fosse vítima de estupro, em Bauru (SP), nesta segunda-feira (1º).

No momento, o homem estaciona e sai do carro após notar a situação, abordando o suspeito do crime.

No vídeo, pode-se observar o momento em que Wilian Ribeiro estaciona o veículo preto, sai do carro e conversa com o suspeito no meio da rua. Ainda é possível ver a vítima se desvencilhando do homem.

Ao portal G1, Wilian afirmou que tinha deixado um de seus quatro filhos na escola e, ao perceber a situação, acompanhou a vítima. Ele ainda contou que perseguiu e brigou com o homem, identificado como Vitor Gustavo Felix Antonio, de 26 anos.

O motorista ainda teria questionado o suspeito sobre sua relação com a menina, quando Vitor disse que era seu namorado. Ao ver que o homem não sabia o nome da garota, Wiliam disse que chamaria a polícia para averiguar a situação, momento em que o suspeito passou a agredi-lo.

O suspeito foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.