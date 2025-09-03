Policiais militares são presos por consumirem bebida alcoólica em horário de trabalho no Agreste

O caso aconteceu na cidade de Belo Jardim e os PMs foram levados para o entro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco

Agentes foram encmainhados para o CREED, em Abreu e Lima (Foto: Reprodução)

Dois policiais militares foram presos após consumirem bebida alcoólica em horário de trabalho no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu em um estabelecimento comercial conhecido como “Espetinho do Paulista”.

A denúncia teria sido feita por um dos clientes do local e os soldados foram acionados para retornarem até o 15º Batalhão da Polícia Militar, onde confessaram ter consumido bebida alcoólica.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que na audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva dos PMs. Eles foram encaminhados para o Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (CREED), onde




