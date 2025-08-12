Lula anuncia socorro de R$ 30 bilhões a empresas afetadas por tarifaço

O presidente afirmou que assinará Medida Provisória nesta quarta-feira (13/8), com foco nas pequenas empresas, até acharem novos mercados

Presidente Lula (PT) (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou um pacote de socorro de R$ 30 bilhões às empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Medida Provisória será assinada nesta quarta-feira (13/8), conforme disse o petista em entrevista ao É da Coisa, da BandNews, nesta terça-feira (12/8).

“Amanhã vou assinar uma MP que cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para as empresas brasileiras que porventura tiverem prejuízos com a taxação de Trump. Isso é o começo, não se pode colocar mais quando não se sabe quanto é. Vai ser uma política de crédito para ajudar sobretudo as pequenas empresas, quem exporta tilápia, fruta, mel etc”, disse Lula.

O presidente ainda disse que o pacote ainda terá mais duas frentes: a busca por novos mercados para que as empresas sobrevivam à longo prazo, e também um programa de intensificação de compras governamentais. Ao anunciar as medidas, Lula resgatou um lema adotado pelos progressistas durante a pandemia de Covid-19.

