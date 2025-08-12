Aneel eleva para 6,3% projeção de aumento da conta de luz

Índice ficou acima da previsão de inflação para este ano; em março, a estimativa de aumento na conta de luz era de 3,5%.

Em abril, a Aneel lançou o InfoTarifa, que trata de reajuste e revisão das tarifas de energia elétrica (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, elevou para 6,3% a projeção de aumento das tarifas de energia elétrica em 2025. O índice ficou acima da previsão de inflação para este ano, que é de 5,05%, segundo Boletim Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira. Em março, a estimativa de aumento na conta de luz era de 3,5%.

Os dados são da segunda edição do boletim InfoTarifa divulgado nesta segunda-feira (11). Segundo a Aneel, a mudança de estimativa se justifica principalmente pelos valores homologados da Conta de Desenvolvimento Energético, que teve orçamento aprovado em 8 bilhões e 600 milhões de reais, maior do que o previsto.

Além disso, no relatório mais recente o efeito médio anual foi estimado ante as projeções de 1,3% no IGP-M, Índice Geral de Preços, e de 5,1% no IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

O boletim também apresenta o histórico da tarifa média residencial e informações sobre as bandeiras tarifárias dos últimos três meses: em maio, foi amarela, com custo adicional de R$ 1,88 a cada 100 quilowatts-hora consumidos; e em junho e julho, foi vermelha patamar 1, com custo adicional de R$ 4,46.

Neste mês de agosto, o acionamento bandeira vermelha, patamar 2, significa que as contas de energia terão adicional de de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.

Em abril, a Aneel lançou o InfoTarifa, que trata de reajuste e revisão das tarifas de energia elétrica. A publicação é trimestral.