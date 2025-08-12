Com tarifaço, governo faz últimos ajustes antes de anunciar plano emergencial

Plano contra tarifaço vai incluir linhas de crédito, autorização para compras governamentais e reforma do Fundo de Garantia à Exportação

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue fazendo ajustes no plano de contingência ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos (Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue fazendo ajustes no plano de contingência ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. O anúncio do pacote emergencial não tem data definida, mas deve sair ainda nesta semana.

Interlocutores do Palácio do Planalto indicam que há possibilidade de as medidas serem anunciadas nesta terça-feira (12/8), mas essa apresentação depende do avanço da revisão da medida provisória (MP). A ideia do Planalto é fazer divulgação detalhada de cada item presente no plano contra as tarifas unilaterais do presidente norte-americano, Donald Trump.

Após reunião de cerca de duas horas no Planalto, nessa segunda-feira (11/8), a equipe de Lula segue analisando ponto a ponto da proposta. A conversa contemplou apenas a questão comercial – temas da esfera política não foram abordados, como os ataques contínuos de autoridades dos EUA.

