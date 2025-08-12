Inflação no Grande Recife tem pequena queda em julho, diz IBGE

Na Região Metropolitana do Recife, o índice de inflação ficou em 0,32%, caindo 0,01 ponto percentual em relação a junho (0,33%)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça (12), o índice de inflação oficial em julho.

Segundo o instituto, na Região Metropolitana do Recife, o índice ficou em 0,32%, caindo 0,01 ponto percentual em relação a junho (0,33%), e com redução, na mesma proporção, com relação a julho do ano passado.

O resultado do período deste ano foi influenciado principalmente pelo aumento médio de preços de algumas frutas (tomate, 23,30%, e o melão, 12,62%) e passagens aéreas (22,60%).

No ano, a inflação acumulada na Região Metropolitana do Recife é de 3,35% e, nos últimos 12 meses, de 4,76%.

Comparando com os meses 12 meses anteriores, o maior índice mensal do período foi ainda o registrado em fevereiro de 2025, quando o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu 1,40%, mais que o quádruplo da variação observada em julho.

Naquele mês, o grupo “Habitação” teve destaque com uma alta de 4,91%, refletindo reajustes tarifários.

O menor índice mensal dessa série foi observado em agosto de 2024, com uma deflação de -0,07%, quando o mesmo grupo de “Habitação” teve uma queda média de -0,82% nos preços de sua cesta.

O grupo com maior alta no mês atual foi “Despesas pessoais”, com avanço de 1,03%, representando um acréscimo de 0,99 ponto percentual em relação ao mês anterior. Essa foi a maior variação positiva entre os nove grupos pesquisados, indicando aumento nos preços de serviços como cuidados pessoais, recreação e outros gastos domésticos.

Na outra ponta, o grupo “Vestuário” apresentou a maior queda, com recuo de -0,37%, intensificando a tendência de baixa observada em junho.

A variação negativa foi de -0,69 ponto percentual, sinalizando liquidações e ajustes sazonais nos preços de roupas e acessórios. Outros destaques incluem “Saúde e cuidados pessoais”, com alta de 0,86%, “Habitação” que subiu 0,84%, influenciada por reajustes de energia (2,01%) entre outros.

“Alimentação e bebidas”, que continuaram a tendência de queda em junho (0,34%) mas de forma menos acentuada em julho (-0,14%).

INPC

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor da Região Metropolitana do Recife (INPC) teve alta de 0,30% em julho.

No ano, o acumulado é de 3,33% e, nos últimos 12 meses, de 4,53%, acima dos 4,36% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2024, a taxa foi de 0,14.

O IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, enquanto o INPC, as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

