Agrinordeste reúne agropecuária e inovação no Centro de Convenções

Com entrada gratuita, feira em Olinda terá mais de 300 estandes, palestras, espaços culturais e expectativa de 30 mil visitantes entre os dias 4 e 7 de setembro de 2025.

Feira de Agricultura atrai público (Foto: Divulgação/Agrinordeste)

A 32ª edição da Agrinordeste será realizada de 4 a 7 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Considerada a maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste, o evento é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe) e deve atrair mais de 30 mil visitantes ao longo dos quatro dias. A programação, com entrada gratuita, reúne mais de 300 estandes, atividades técnicas e culturais voltadas a produtores, empresários, estudantes e público em geral.

O presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco (Faepe), Pio Guerra, afirma que o encontro está consolidado como "um espaço estratégico de oportunidades para quem faz o agronegócio do Nordeste, ao mesmo tempo em que aproxima o público urbano das riquezas e da cultura do campo".

Programação técnica

Entre os destaques do evento está o 32º Seminário da Agrinordeste, que ocorrerá em nove auditórios simultâneos com mais de cem palestras, painéis e encontros técnicos sobre os principais segmentos do setor agropecuário. O evento também contará com a presença de caravanas de produtores e estudantes vindos de diversos estados do Nordeste, ampliando a troca de experiências e a representatividade regional.

Espaços temáticos

A feira terá áreas já conhecidas do público e novas atrações. Entre elas estão a Arena Agrinordeste e Vila Pet, com oficinas sobre adestramento e palestras sobre cães-guia; o Espaço Moda Agro, dedicado a desfiles e tendências do vestuário rural; o Senar Oportunidades, voltado ao empreendedorismo no campo; e a Feira de Produtos do Campo, com alimentos, insumos e artesanato.

Outros pontos são o Festival Gastronômico Sabor do Campo, com concursos e aulas-show de chefs renomados; o Show de Churrasco, ministrado pelo especialista Mauro Camargo; o Show de Lácteos, que inclui concursos e exposição de queijos e derivados; e a Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana), voltada a inovações do setor sucroalcooleiro.

A edição deste ano terá ainda o Studio Agrinordeste, espaço para transmissões de entrevistas e debates em formato de podcast.

A Agrinordeste conta com o apoio de entidades como Sebrae-PE, Confederação Nacional da Agricultura, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Sudene, Banco do Nordeste, Bayer, entre outros parceiros institucionais e governamentais.

Serviço

Agrinordeste 2025

Quando: 4 a 7 de setembro de 2025

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco – Olinda

Horário: das 10h às 21h

Entrada: gratuita