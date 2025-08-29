Sport acerta a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido

O defensor chega por empréstimo ao Leão até o fim da Série A

Lateral-esquerdo Luan Cândido em ação pelo Grêmio ( Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O Sport está fechando a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido para a sequência da Série A do Brasileirão. O defensor pertence ao Red Bull Bragantino e chega por empréstimo ao Leão da Ilha até o fim da temporada. A informação foi antecipada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Luan Cândido estava emprestado ao Grêmio, mas com pouca minutagem pela equipe gaúcha. Aos 24 anos, o jogador entrou em campo apenas três vezes neste ano, essas por Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A última partida oficial do lateral-esquerdo foi no dia 5 de julho, no duelo do Imortal contra o Atlético Grau, do Peru, pela fase de grupos da Sul-Americana.

De imediato, diante da ausência de Igor Cariús, lesionado, Luan Cândido chega para disputar posição com Kévyson na lateral esquerda. O novo reforço já esteve no CT José de Andrade Médicis. A recuperação de Cariús deve durar um mês.

Revelado pelo Palmeiras, Luan Cândido passou pelo RB Leipzig, da Alemanha, antes de defender o Red Bull Bragantino. O defensor somou 179 jogos, 21 gols e oito assistências pelo Massa Bruta em cinco temporadas.

PRÓXIMO JOGO DO SPORT

O próximo compromisso do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro é contra o Vasco. O Rubro-Negro encara o Gigante da Colina no domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 22ª rodada da competição. A equipe leonina está na 20ª posição da tabela e soma 10 pontos.