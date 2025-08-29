Quantos litros de água devo beber por dia?

Consumo de água é essencial para o funcionamento do organismo e varia dependendo de fatores como idade e peso

A água é essencial para o funcionamento do organismo (Imagem gerada pelo Gemini)

A água é essencial para o funcionamento do organismo. Além de regular a temperatura corporal e eliminar toxinas, ela atua diretamente no fortalecimento do sistema imunológico, na prevenção de cálculos renais, na melhora do funcionamento intestinal e na hidratação da pele. Estudos também indicam que a ingestão adequada de água pode contribuir para a perda de peso, já que participa de processos metabólicos e digestivos.



Segundo especialistas, a recomendação geral para adultos varia entre 2 a 2,5 litros de água por dia. Já para crianças e adolescentes de até 17 anos, a recomendação é de cerca de 40 ml por quilo de peso corporal. No entanto, esses valores servem apenas como estimativas. A necessidade real de ingestão de água pode variar bastante, dependendo de fatores como idade, peso, temperatura ambiente, estado de saúde e nível de atividade física.

Tabela para cálculo de água (crédito: Diario de Pernambuco )



Além disso, para quem pratica atividade física é recomendada a ingestão adicional de 500 ml a 1 litro de água para cada hora de exercício, especialmente se houver grande perda de líquidos pelo suor.



Embora alimentos e outras bebidas também contenham líquidos, o ideal é que os 2 litros diários recomendados sejam consumidos exclusivamente em forma de água pura. Refrigerantes, sucos e outras bebidas não substituem a hidratação oferecida pela água, e seu consumo deve ser moderado, especialmente se contiverem açúcar ou aditivos.

A melhor forma de se manter hidratado é ingerir pequenas quantidades de água ao longo do dia — de manhã, à tarde e à noite. Passar o dia inteiro sem beber água e tentar compensar à noite, consumindo grandes volumes de uma só vez, pode ser prejudicial à saúde. Além de sobrecarregar os rins, esse hábito não garante uma hidratação eficiente.



Beber água demais pode fazer mal?



Apesar dos inúmeros benefícios, o consumo exagerado de água também pode trazer riscos. Em pessoas com insuficiência renal ou cardíaca, por exemplo, o excesso de líquidos pode levar a inchaços, aumento da pressão arterial e dificuldade para respirar. Já o consumo excessivo em um curto espaço de tempo pode causar intoxicação por água — condição rara, mas potencialmente grave, caracterizada por desequilíbrios nos níveis de eletrólitos no sangue. Os sintomas incluem náusea, confusão mental, convulsões e, em casos extremos, coma.



Embora existam fórmulas e calculadoras para estimar a quantidade ideal de água, a melhor forma de saber exatamente o quanto você deve ingerir é por meio de uma avaliação médica ou nutricional. O profissional pode considerar fatores como alimentação, uso de medicamentos, presença de doenças e hábitos diários para fazer uma recomendação personalizada.