Porta de elevador se solta no Hospital das Clínicas, no Recife

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a porta do elevador destruída

A porta externa do elevador ficou destruída (Reprodução/Redes sociais )

A porta externa de um dos elevadores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE) se soltou na noite da quinta-feira (28). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a porta do elevador destruída.

Através de nota, o HC-UFPE informou que o elevador foi interditado e que houve uma checagem imediata após a situação.

"A equipe de manutenção está atuando para resolver a questão. Ninguém ficou ferido", afirma o HC.

O hospital também acrescentou que já concluiu o processo de licitação para a substituição de todos os elevadores do prédio.