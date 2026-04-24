Anvisa determina recolhimento de suplementos Vitafor comercializados na Shopee
A agência verificou que os itens são falsificações e não possuem garantia de segurança
Publicado: 24/04/2026 às 21:29
A fabricante original, a Vida Forte Nutrientes, afirma que não reconhece a loja citada (Reprodução/Shopee)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os produtos da marca Vitafor vendidos pela loja WM Suplementos 1 na plataforma Shopee.
A agência verificou que os itens são falsificações e não possuem garantia de segurança.
A fabricante original, a Vida Forte Nutrientes, afirma que não reconhece a loja citada. No suplemento NAC vendido pela loja irregular, foram encontradas informações incorretas no rótulo, como a indicação de que o produto conteria lactobacillus, que não há na fómula verdadeira do produto.
Consumidores devem consultar o SAC da fabricante no telefone 0800 771 3040 para validar a autenticidade dos produtos.