Anvisa determina recolhimento de suplementos Vitafor comercializados na Shopee

A agência verificou que os itens são falsificações e não possuem garantia de segurança

A fabricante original, a Vida Forte Nutrientes, afirma que não reconhece a loja citada (Reprodução/Shopee)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os produtos da marca Vitafor vendidos pela loja WM Suplementos 1 na plataforma Shopee.

A agência verificou que os itens são falsificações e não possuem garantia de segurança.

A fabricante original, a Vida Forte Nutrientes, afirma que não reconhece a loja citada. No suplemento NAC vendido pela loja irregular, foram encontradas informações incorretas no rótulo, como a indicação de que o produto conteria lactobacillus, que não há na fómula verdadeira do produto.

Consumidores devem consultar o SAC da fabricante no telefone 0800 771 3040 para validar a autenticidade dos produtos.