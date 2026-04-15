Anvisa proíbe ‘canetas emagrecedoras’ Gluconex e Tirzedral por falta de registro

Produtos divulgados como medicamentos injetáveis de GLP-1 são considerados irregulares e devem ser apreendidos, segundo a agência

Caneta emagrecedora pode causar problemas se não usadas de forma adequada (Foto: Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa terça-feira (14), a apreensão dos produtos Gluconex e Tirzedral, divulgados como “canetas emagrecedoras” e vendidos principalmente pela internet. A decisão proíbe ainda a comercialização, distribuição, importação e o uso dos itens em todo o Brasil.

Segundo a agência, os produtos são anunciados como medicamentos injetáveis à base de GLP-1, uma substância usada no tratamento de diabetes e associada à perda de peso, mas não possuem registro, notificação ou cadastro no país. A origem também é desconhecida, já que não há identificação clara do fabricante.

Na prática, isso significa que não há qualquer garantia sobre o que está sendo aplicado no organismo de quem utiliza essas substâncias.

Diante do risco, a Anvisa orienta que os produtos não sejam utilizados em nenhuma hipótese. A recomendação vale tanto para consumidores quanto para profissionais de saúde, que devem redobrar a atenção diante da oferta desse tipo de item fora dos canais regulados.