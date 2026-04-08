Anvisa determina recolhimento de lote de dipirona

Imagem ilustrativa de ampola de vidro (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (8), o recolhimento de um lote de dipirona monoidratada 500 mg/ML (caixa com 100 ampolas com 2mL de solução) produzido pela indústria farmacêutica Hypofarma.

A determinação também suspende a comercialização, a distribuição e o uso do lote 24112378 do produto.

De acordo com a Resolução (RE) 1.380/2026, o desvio de qualidade foi confirmado por presença de material particulado (não dissolvido) estranho à formulação.

A dipirona monoidratada em ampola é um medicamento analgésico e antitérmico injetável, indicada para dores aguda, crônica e febre. A medicação é comumente usada em clínicas e hospitais, sendo administrada por via intravenosa ou intramuscular.