Educação em Foco: Aluno GGE conquista primeiro lugar no SSA3

"Foi uma surpresa muito agradável afinal, reflete o meu esforço ao longo dos três anos do ensino médio", afirmou o estudante (Mayara Evelin/Divulgação)

O estudante Gabriel Pimentel Amaral, de 17 anos, conquistou, nesta sexta-feira (16), o 1º lugar geral na 3ª etapa do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE), com nota 86,07. Concluinte do Ensino Médio na unidade Aldeia do Colégio GGE, ele foi aprovado para o curso de Medicina da instituição. O resultado foi divulgado às 11h, no portal da própria UPE.

“Estudei para dar o meu melhor e minha prioridade sempre foi passar. Foi uma surpresa muito agradável, afinal, reflete o meu esforço ao longo dos três anos do ensino médio”, afirmou Gabriel. Como conselho aos estudantes que ainda participarão do SSA, ele destaca a importância do foco, da paciência e do aprofundamento teórico aliado à prática de exercícios para cada matéria.

Por meio do SSA, 50% das vagas iniciais da Universidade de Pernambuco (UPE) são preenchidas. Esse sistema busca valorizar os estudantes pernambucanos e consiste em uma avaliação periódica composta por três etapas, realizadas ao final de cada ano do ensino médio. O resultado é calculado progressivamente, sendo o SSA 3 a etapa de maior peso na composição da nota final.

A preparação para o exame é feita de forma progressiva e contínua ao longo de todo o ensino médio, tendo em mente as especificidades de cada uma das etapas do sistema seriado. Aprofundamento conceitual, leitura crítica, interdisciplinaridade e resolução de questões no modelo da prova, são algumas das habilidades treinadas visando o melhor resultado dos alunos.

“Ser estudante GGE, sem dúvida, influenciou no meu resultado. Nós temos um material didático voltado para os principais vestibulares, como o Enem e o SSA, que foram fundamentais na minha preparação. Além disso, a equipe pedagógica de professores e coordenadores é muito bem preparada, e o auxílio desses profissionais contribuiu demais para a minha aprovação”, comenta Gabriel.

A diretora pedagógica da unidade Aldeia do GGE, Karla Veras, atribui os bons resultados ao investimento no planejamento pedagógico, acompanhamento individualizado, formação contínua dos professores e no cuidado com o desenvolvimento emocional dos alunos. “A excelência acadêmica alcançada por eles é consequência de um trabalho diário, feito com responsabilidade, escuta e propósito, sempre respeitando o ritmo e a singularidade de cada estudante”, finaliza.

